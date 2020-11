‘Fabio Aru gelinkt aan Team Qhubeka ASSOS’

Fabio Aru zal binnen afzienbare tijd zijn nieuwe ploeg bekendmaken voor 2021, maar volgens Cyclingnews wordt de Vuelta-winnaar van 2015 gelinkt aan Team Qhubeka ASSOS. Aru kwam de voorbije seizoenen uit voor UAE Emirates.

De toekomst van NTT Pro Cycling hing aan een zijden draadje, maar eerder deze week werd bekend dat de ploeg volgend jaar als Team Qhubeka ASSOS door het leven zal gaan. Het Zwitserse kledingbedrijf Assos was al sponsor van de Zuid-Afrikaanse formatie, maar zal nu nog meer op de voorgrond treden.

Selectie voor 2021

De ploeg heeft al afscheid moeten nemen van enkele sterke renners, denk aan Michael Valgren, Ben O’Connor, Edvald Boasson Hagen en Louis Meintjes. Victor Campenaerts blijft de ploeg dan weer trouw en ook Europees kampioen Giacomo Nizzolo lijkt te kiezen voor een langer verblijf. De ploeg zou ook meerdere contractverlengingen uitdelen.

De Zuid-Afrikaanse formatie is ook druk bezig om zich te versterken richting 2021. Zo is Dimitri Claeys op weg naar Team Qhubeka ASSOS en ook de komst van Aru is volgens Cyclingnews niet uitgesloten. De 30-jarige Italiaan kan in dienst van Qhubeka ASSOS wellicht zijn gang gaan als klassementsrenner.

Een nieuwe kans

Ex-renner Daniele Nardello, die werkzaam is bij kledingbedrijf Assos en achter de schermen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de reddingsoperatie van de ploeg, ziet een transfer wel zitten. “Ik zou hem meteen vastleggen. Fabio verdient een nieuwe kans. Hij heeft veel problemen gehad, maar is gewoon een toprenner”, zo citeert La Gazzetta dello Sport.

“Zijn resultaten komen ergens vandaan. Ik ben alleen niet de baas en neem dus geen beslissingen, dat is aan teammanager Doug Ryder”, aldus Nardello.