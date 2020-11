Kogel is door de kerk: NTT gaat verder als Team Qhubeka ASSOS

De toekomst van NTT Pro Cycling hing aan een zijden draadje, maar vandaag is bekend geworden dat de Zuid-Afrikaanse formatie ook volgend jaar deel zal uitmaken van het wielerpeloton. De ploeg zal volgend jaar als Team Qhubeka ASSOS door het leven gaan.

Het Zwitserse kledingbedrijf Assos was al sponsor van de Zuid-Afrikaanse formatie, maar zal vanaf nu een hoofdrol vertolken binnen de ploeg. “Ik ben heel erg blij dat we kunnen rekenen op de steun van een geweldige partner als ASSOS”, zo laat teambaas Doug Ryder weten in een persbericht. “Ik kijk er ook naar uit om nieuwe partners te verwelkomen.”

“We zullen ons nu voorbereiden op 2021, als de wereld nog altijd in de ban is van de coronapandemie. De fiets blijft een middel om levens van mensen te veranderen. We denken aan veel meer dan het boeken van zeges (Ryder doelt op de Qhubeka-stichting, red.), maar we zijn natuurlijk wel ambitieus en willen graag sportieve successen boeken.”

Victor Campenaerts blijft de ploeg trouw

“Ik wil ook onze stafleden bedanken. Mensen die actief zijn in de wielersport weten hoe moeilijk het nu is voor ploegen. Onze mensen zijn echter hard blijven werken en bleven professioneel bezig met hun vak. We zijn een echte familie”, aldus Ryder, die volgend jaar kan rekenen op de tijdritkwaliteiten van Victor Campenaerts.

De Belg heeft in een ludiek filmpje op Youtube (opgenomen met gewezen wielerkampioen Johan Museeuw) namelijk laten weten dat hij ook volgend jaar zal uitkomen voor de Zuid-Afrikaanse ploeg. Het management van Team Qhubeka ASSOS zou inmiddels ook al de nodige contractverlengingen hebben aangeboden.

Laatste geruchten

Jay Thomson, Reinardt Janse van Rensburg en Nic Dlamini moeten zorgen voor de Zuid-Afrikaanse kern, terwijl Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Max Walscheid, Domenico Pozzovivo, Andreas Stokbro, Michael Gogl en Dylan Sunderland een contract krijgen tot eind 2022. Voor Carlos Barbero zou dan weer een eenjarige contractverlenging klaarliggen.