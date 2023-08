Nog een transfer voor UAE Emirates: Jonge Spanjaard Igor Arrieta volgende versterking

Igor Arrieta heeft een contract getekend bij UAE Emirates. De jonge Spanjaard zal minstens tot het einde van 2026 actief zijn bij zijn nieuwe ploeg. Voor UAE Emirates is het zeker niet de eerste transfer, ze kondigden onder meer al de komst van Pavel Sivakov en Nils Politt aan.

De 20-jarige Arrieta komt over van het Spaanse ProTeam Equipo Kern Pharma. “Ik ben erg blij en enthousiast om deel uit te maken van UAE Emirates volgend seizoen. Het is een van de beste teams ter wereld. Ik kijk er echt naar uit om deel uit te maken van die groep. Ik ben klaar om het maximale te geven om de komende jaren te groeien binnen het team”, vertelt Arrieta op de ploegsite.

“We zijn erg blij om Igor te verwelkomen in het team voor volgend seizoen”, vult ploegbaas Mauro Gianetti aan. “Hij is een jonge renner met potentieel om zich te ontwikkelen en we vertrouwen erop dat hij komende jaren die stappen in ons team zal maken.”

Nils Politt kiest voor nieuw avontuur bij UAE Emirates Lees ook:

Lees ook: Pavel Sivakov versterkt UAE Emirates en tekent contract voor drie jaar