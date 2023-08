Pavel Sivakov versterkt UAE Emirates en tekent contract voor drie jaar

Eerder dit jaar circuleerden er al geruchten dat Pavel Sivakov INEOS Grenadiers zou gaan verlaten voor een avontuur bij de ploeg uit de Emiraten. Nu heeft de ploeg dit nieuws ook wereldkundig gemaakt. De Franse klimmer en klassementsman tekent voor drie jaar.

De 26-jarige Pavel Sivakov staat te boek als een uitstekende klimmer en liet dit de afgelopen zes jaar ook regelmatig zien in de kleuren van INEOS Grenadiers. Zo won de Fransman al eens de Ronde van Polen, de Vuelta a Burgos en de Tour of the Alps. Sivakov kan dus zelf een goed klassement rijden, maar komt bij zijn nieuwe ploeg wel mannen als João Almeida en Tadej Pogačar tegen.

Teammanager Mauro Gianetti ziet voor Sivakov een rol als winnaar én helper weggelegd. “Pavel heeft laten zien dat hij zowel een winnaar als een werker is en we denken dat hij zo goed in ons team past. Hij is nog jong met marge voor progressie, maar heeft ook ervaring op het hoogste niveau, dus we hebben er alle vertrouwen in om het beste van hem te zien in de komende jaren bij ons.”

Ook Sivakov is in zijn nopjes met zijn transfer en benadrukt dat hij niet enkel overstapt om in een dienende rol te gaan rijden. “Ik kijk er erg naar uit om volgend jaar bij UAE Team Emirates te komen. Het zal zeker een grote verandering voor mij zijn, maar ik kijk er echt naar uit om deel te nemen aan het UAE-project. Ik heb gezien hoe het team zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en ik ben blij daar deel van uit te maken, om te proberen zowel races te winnen als om te helpen races te winnen.”