Nils Politt kiest voor nieuw avontuur bij UAE Emirates

Nils Politt heeft een contract getekend bij UAE Emirates. De Duitser verlaat met andere woorden BORA-hansgrohe, de ploeg waar hij drie jaar voor reed. Politt zal minstens tot het einde van 2026 in dienst rijden van UAE Emirates.

“Ik ben erg enthousiast om de komende jaren bij UAE Team Emirates te rijden. Ik denk dat het een van de grootste teams ter wereld is en ook een nieuwe volgende stap in mijn carrière”, laat de 29-jarige renner weten via de kanalen van zijn nieuwe ploeg. “Ik hoop dat we samen veel succes zullen hebben en goede resultaten zullen behalen. Ik kijk echt uit naar de komende drie jaar.”

Mauro Gianetti, ploegbaas van UAE Emirates, geeft een woordje uitleg bij de transfer van Politt. “We zijn erg blij om Nils in het team te verwelkomen. Hij heeft bewezen een zeer sterke renner te zijn en zal zowel ons klassiekerteam als onze ploeg in de rittenkoersen versterken. We hopen op een goede samenwerking voor vele jaren.”

Nils Politt kroont zich tot Duits kampioen tijdrijden Lees ook: