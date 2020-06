Niki Terpstra: “Eerste stappen in herstel goed verlopen” woensdag 24 juni 2020 om 08:00

Niki Terpstra heeft voor het eerst na zijn zware val van een week geleden zelf gereageerd. Op Twitter dankte hij iedereen voor de vele steunbetuigingen en gaf hij aan dat de eerste stappen in zijn herstel voorspoedig zijn verlopen.

De 36-jarige renner van Total Direct Energie maakte vorige week op training een enorme smak tegen een rotsblok. Nog maar eens pech voor de onfortuinlijke Nederlander, die aan de valpartij een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en een klaplong overhield. Toch mocht hij best snel het ziekenhuis verlaten. Gisteravond liet Terpstra voor het eerst zelf van zich horen via een bericht op zijn social media.

“Het is een week sinds mijn trainingsongeval”, begint zijn post. “Dankzij de adequate hulpverlening ter plaatse en de goede zorg in het VU ziekenhuis zijn de eerste stappen in het herstel goed verlopen. Daardoor kon ik zondag al terug naar huis om verder te herstellen in mijn thuisomgeving. De steunbetuigingen die ik heb gekregen zijn overweldigend. Bedankt allemaal voor de support! Dit zal een grote motivatie zijn tijdens de revalidatie.”

Eerder meldde zijn ploeg al dat de onfortuinlijke Terpstra een revalidatie van om en bij de drie maanden te wachten staat.

Thanks for the support everybody! pic.twitter.com/F0FfcO8KLL — Niki Terpstra (@NikiTerpstra) June 23, 2020