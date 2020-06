Niki Terpstra moet drie maanden herstellen na zware valpartij woensdag 17 juni 2020 om 13:40

Niki Terpstra staat maanden aan de kant, nadat hij gisteren hard ten val kwam tijdens een training. De klassiekerspecialist van Total Direct Energie liep daarbij een klaplong, een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen op. Zijn ploeg verwacht dat hij zo’n drie maanden moet herstellen.

Total Direct Energie verschafte vanmiddag meer duidelijkheid over de situatie van Terpstra. “Niki had gisteren een ongeval op de openbare weg terwijl hij aan het trainen was. Door zijn val verloor hij zijn bewustzijn”, laat ploegarts Hubert Long weten. Die verwacht dat de ervaren renner, die in mei 36 jaar werd, over twee of drie dagen naar huis kan. “Voor zulke blessures wordt een herstel van tien tot twaalf weken gerekend.”

Terpstra hield aan zijn valpartij een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en een klaplong op. Zijn partner Ramona laat via social media weten dat hij inmiddels van de intensive care af is en is overgebracht naar een gewone afdeling. “Hij heeft veel pijn, maar dit wordt gelukkig zo goed mogelijk onder controle gehouden met medicatie. Het allerbelangrijkste is dat het er nu op lijkt dat er geen verdere ernstige schade is.”