Niki Terpstra ligt op intensive care na zware crash: “Niet in levensgevaar” dinsdag 16 juni 2020 om 18:51

Niki Terpstra ligt in het ziekenhuis na een zware valpartij op training. “Hij is niet in levensgevaar, maar zal wel weer de tijd nodig hebben om hiervan te herstellen”, zo laat zijn vrouw Ramona weten via Instagram.

Het is nog niet bekend hoe erg de 36-jarige renner er precies aan toe is. “Helaas zijn de geruchten waar. Niki is vandaag hard ten val gekomen tijdens een fietstraining”, zo vertelt zijn vrouw. “Hij ligt in het ziekenhuis en zal hier nog wel een paar dagen moeten blijven. Hij is niet in levensgevaar, maar zal wel de tijd nodig hebben om hiervan te herstellen.”

Terpstra kwam ten val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Daar zou hij op de intensive care liggen met een klaplong, een hersenschudding, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen.

De winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen kende de voorbije periode al de nodige pech. Zo kwam hij vorig jaar als titelverdediger zwaar ten val in de Ronde van Vlaanderen, waardoor hij een week later moest passen voor Parijs-Roubaix. Verder liep hij in de Tour de France een schouderblessure op na een nieuwe crash.