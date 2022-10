Nick van der Lijke keert terug bij Riwal: “Wil er vanaf het begin van het seizoen staan”

Nick van der Lijke keert in 2023 terug bij Riwal. Dat meldde WielerFlits in september al, maar de renner heeft nu in gesprek met Feltet.dk bevestigd dat hij een eenjarig contract heeft getekend bij de Deense ploeg. In datzelfde interview vertelt Van der Lijke over het afgelopen jaar, toen hij samen met zijn vrouw een broodjeszaak in Rotterdam runde.

“Mijn niveau is eigenlijk nog behoorlijk goed”, vertelt de 31-jarige Nederlander, die in 2020 en 2021 ook al onder contract stond bij Riwal, dat in 2023 fuseert met Leopard. “Ik moet nu goed door de winter komen en dan ben ik er zeker van dat ik terug op mijn beste niveau kom.”

Van der Lijke heeft één koers specifiek aangestipt voor volgend jaar. “Er is altijd een wielerwedstrijd waar ik echt wil presteren, de Volta Limburg Classic. Maar ik wil er vanaf het begin van het seizoen gewoon staan.” Wil hij op die manier een profcontract bij een WorldTour-team afdwingen? “Eerlijk gezegd ligt mijn focus nu gewoon op plezier hebben in het wielrennen.”

“Ik zou uiteraard gevleid zijn als een groter team interesse in me toont, maar ik ben blij met mijn leven op dit moment en de keuzes die ik maak. Dat is belangrijker voor me dan bij een WorldTour-team belanden of niet.” Van der Lijke reed in het verleden twee jaar op WorldTour-niveau bij Belkin (2014) en LottoNL-Jumbo (2015), alvorens hij bij Roompot op ProContinentaal-niveau terechtkwam.

Vrijheid

Na 2021 zette Van der Lijke een punt achter zijn carrière en sloeg hij andere wegen in. Hij nam samen met zijn vrouw broodjeszaak De Snor in Rotterdam over van zijn schoonouders. “Maar de gezondheid van mijn vrouw is niet altijd optimaal, wat betekende dat we de zaak na drie of vier maanden terug moesten verkopen aan mijn schoonouders. Voor mijn vrouw was het speciaal om de zaak van haar ouders over te nemen, maar haar gezondheid was niet bestand tegen al het werk dat nodig was om er een succes van te maken.”

Van der Lijke, die momenteel ook als coach werkt van onder anderen zijn schoonbroertje Maikel Zijlaard, vond tegelijkertijd ook lastig om het wielrennen achter zich te laten. “Het runnen van een bedrijf was zo anders dan wielrennen. Als wielrenner heb je veel vrijheid, maar dat merk je alleen als je de sport verlaat. Als je ’s middags wilt trainen, train je ’s middags. Maar op het werk moet je zes uur ’s ochtends opstaan en om zeven uur afspreken.”

In het tweede deel van 2022 begon Van der Lijke weer te koersen op clubniveau. Hij won de Omloop van de Braakman en de Paardenmarktronde van Alblasserdam.