Pascal Ackermann wint openingsrit Tour of Austria, Nick van der Lijke zesde

Pascal Ackermann heeft zondag de openingsrit van de Tour of Austria gewonnen. De Duitse sprinter van UAE Emirates was de snelste van een uitgedund peloton na een etappe van 147 kilometer met start en finish in Dornbirn. Ackermann bleef het INEOS-duo Jhonatan Narváez en Kim Heiduk voor. Gianni Vermeersch eindigde als vierde.

Na een afwezigheid van drie jaar keerde de Österreich Rundfahrt, inmiddels omgetoverd tot de Tour of Austria, vandaag terug op de kalender. Op het programma een rit van een kleine 150 kilometer rond Dornbirn met onderweg drie beklimmingen. De laatste daarvan was de Alberschwende (7,3 km aan 4%) met de top een kleine 20 kilometer voor de finish.

Met Felix Ritzinger, Ziga Horvat, Stinus Bjerring Kaempe en Luke Wilk kozen vier relatief onbekende continentale renners de aanval. Zij kregen nooit meer dan vier minuten voorsprong en waren een vogel voor de kat, omdat in het peloton WorldTeams Alpecin-Deceuninck, UAE Emirates en INEOS Grenadiers het heft in handen namen.

Ackermann overleeft de finale en sprint naar winst

In aanloop naar en op de slotklim van de Alberschwende werd het peloton stevig uitgedund, maar de klim was niet lastig genoeg voor de klimmers om het verschil te maken. Sterker nog, sprinter Pascal Ackermann van UAE Emirates overleefde de klim en wist na de afdaling de sprint te winnen in Dornbirn, voor Narváez en Heiduk.

De vierde plaats was weggelegd voor Gianni Vermeersch van Alpecin-Deceuninck. Zijn ploegmaat Xandro Meurisse werd nog zevende. De beste Nederlander was Nick van der Lijke op de zesde plaats in de daguitslag.