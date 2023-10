maandag 2 oktober 2023 om 10:10

Nick van der Lijke (32) stopt definitief met koersen: “Wil mijn passie doorgeven via coaching”

Interview Nick van der Lijke beëindigt dinsdag in Binche-Chimay-Binche zijn wielercarrière. De 32-jarige Nederlander keerde begin dit jaar terug in het peloton bij Leopard-TOGT na een jaar afwezigheid, maar besluit nu toch om definitief zijn koersfiets aan de haak te hangen. “Je moet me deze keer niet meer terug verwachten in 2025”, lacht Van der Lijke tegenover WielerFlits.

De toekomst van Leopard-TOGT (de continentale fusieploeg met het voormalige Riwal) staat op de helling, maar dat beïnvloedde de beslissing van Van der Lijke niet. “Voor veel jonge gasten die net komen kijken, zou het heel zuur zijn als de ploeg ophoudt. We horen al een tijdje niets van het management, dus dan weet je dat het niet positief is. Maar ikzelf heb mijn beslissing al een paar maanden geleden gemaakt.”

“Ik had dit jaar best veel last van blessures en ziektes”, legt hij uit. “Op de momenten dat het goed ging, was het heel fijn om weer te kunnen koersen. Maar het is gewoon tijd om verder te gaan met mijn leven. Emotioneel voelt het voor mij nu juist aan. Toen ik twee jaar terug besloot te stoppen, was het meer een rationele beslissing om samen met mijn vrouw een andere uitdaging aan te gaan (de twee runden samen een broodjeszaak in Rotterdam, red.), terwijl ik nu zelf het gevoel heb dat het mooi is geweest. Ik ben terug op niveau gekomen, en heb nog wat leuke dingen laten zien.”

Passie doorgeven

Van der Lijke blikt dan ook positief terug op zijn laatste koersjaar. “Toen het vorig jaar toch niet lukte met onze zaak, had ik iets van: ik wil nog een jaartje lekker koersen. Niet met het doel om per sé prof te worden, want ik had alles in dat wereldje al meegemaakt. Maar het was prima om de jonge mannen wat te helpen en mijn ervaring mee te geven. Dat wil ik na mijn carrière ook graag blijven doen. Met mijn eigen coaching wil ik jonge talenten helpen en mensen die fit willen worden. Mijn passie doorgeven vind ik superleuk.”

Aan het einde van het verhaal prijkt de Kreiz Breizh Elites (2.2) twee keer bovenaan zijn palmares, samen met podiumplaatsen in de Tour des Fjords, Veenendaal-Veenendaal en de Volta Limburg Classic. “Toen ik in 2014 de kans kreeg om prof te worden bij Belkin, was dat een unieke kans. Ik heb bij de jeugd ook het Rabobank-tijdperk nog meegemaakt. Dat lijkt nu allemaal zo lang geleden, maar ik kijk er nog steeds met veel plezier op terug. Alle mensen die hebben bijgedragen, zoals soigneurs, mekaniekers en ploegmaats, ben ik nog altijd heel dankbaar.”