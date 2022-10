‘Fusie in de maak tussen Leopard en Riwal’

Volgens de Deense krant Ekstra Bladet gaan Leopard en Riwal, twee continentale teams, met elkaar fuseren. De nieuwe fusieploeg zou in 2023 nog op continentaal niveau uitkomen, maar zou voor 2024 de status van ProTeam ambiëren.

Mogens Tveskov, de ploegmanager van Riwal, wil het nieuws nog niet bevestigen aan Ekstra Bladet, maar geeft toe dat zijn team bezig is met een internationale samenwerking. “Ik kan bevestigen dat datgene waar me mee bezig zijn, het huidige Riwal groter zal maken. Maar het gaat ook buiten de landsgrenzen. We hopen daarmee een opstap te maken, zodat op den duur een Deens team op een van de hogere niveaus in het wielrennen kan acteren.”

De ambitie is om Riwal weer op het ProContinentale niveau te krijgen, zoals in 2019 en 2020. “We willen ons weer omhoog knokken en het Deense vlaggenschip zijn, dat het mogelijk maakt voor Deense talenten om wat langer bij een Deens team te rijden. Het team kan dan een springplank zijn naar de WorldTour.”

“Het zal een internationaal team worden, waarbij de Denen in de meerderheid zullen zijn, zoals het altijd geweest is. Maar er zullen ook wat ervaren mannen blijven en er komen wat buitenlandse renners die een belletje zullen doen rinkelen.”

Riwal en Leopard

In 2022 reden er twee Nederlanders voor Riwal, Martijn Budding en Elmar Reinders. Die laatste maakte einde augustus de overstap naar WorldTour-formatie BikeExchange-Jayco. Volgend jaar zal Nick van der Lijke, die afgelopen seizoen op clubniveau fietste, terugkeren bij de Deense brigade.

Leopard had met Jarno Mobach en Kevin Inkelaar ook twee Nederlanders onder contract in 2022. Eerder reed onder anderen ook Jan Maas voor de Luxemburgse ploeg. Het team ontstond in 2012, destijds als opleidingsploeg van RadioShack-Nissan. In dat eerste jaar zat onder meer Bob Jungels in de selectie.