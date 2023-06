Hoe is het met Nick van der Lijke? “Heb een stukje levenservaring erbij”

Interview

Nick van der Lijke deed vorig jaar een stapje terug uit het wielrennen, maar is dit seizoen weer terug in het peloton. Bij Leopard TOGT, het continentale team dat een fusie is van de ploegen van Leopard en Riwal, is hij de ervaren man. In de ZLM Tour spraken we met de 31-jarige Zeeuw, niet wetende dat hij een paar uur later uit koers zou vallen. Toch wilden we graag horen hoe het met hem was.

Na twee jaar in de WorldTour bij Belkin en LottoNL-Jumbo koerste Van der Lijke vier jaar voor de Roompot-ploeg. Daarna trok hij naar Riwal, om in 2022 een jaar er tussenuit te stappen. Wat heeft hem dat opgeleverd? “Toch wel een stuk levenservaring, en ik heb de andere kant gezien. We hebben een grote zaak overgenomen van mijn schoonouders, voor een korte tijd. Dat zet dingen die je wil aanpakken toch in een ander daglicht”, vertelt hij.

“Dat heeft wel enorm veel bijgedragen in wat ik in de toekomst wil gaan doen”, gaat Van der Lijke verder. “Voor de jeugd en de jonge gasten wil ik een coachende rol op mij nemen. Ik wil ze dingen bijleren, waar je soms niet stil bij staat.”

De eerste stappen in die rol maakt hij als actieve wielrenner bij het continentale Leopard TOGT. “Ik voelde mij in het laatste jaar dat ik koerste erg fijn bij deze ploeg”, doelt hij op het seizoen 2021 bij Riwal. “We rijden een mooi programma en er was ruimte voor een mooie rol. Zeker als je er een jaar tussenuit bent geweest, is het fijn dat je meteen het vertrouwen krijgt.”

“Het liep eerst allemaal heel stroef”, blikt Van der Lijke terug op het begin van het seizoen. “Ik heb thuis een kleine, dus dan loop je soms wat op. Maar dat hoort ook bij het leven. Daarnaast heb ik een hersenschudding opgelopen in de Ronde van Bretagne. Dat was wel jammer, maar sinds de Ronde van Noorwegen gaat het superlekker. Ik heb echt vol vertrouwen dat ik met het NK en de Ronde van Oostenrijk een mooi niveau kan halen.”

“Je moet altijd met de ambitie starten om een uitslag te rijden, maar het niveau is tegenwoordig heel hoog. Alles moet meezitten en je moet een beetje geluk hebben. Als dat gebeurt, dan ga je nog wel wat moois zien”, vertelde hij zondag vol ambitie.

Na zijn uitvalbeurt in de slotrit liet Van der Lijke weten dat hij door toedoen van een andere renner tegen de grond was gegaan. Hij had wat last van de schouder, maar niets gebroken. Het is voor de ervaren oud-prof afwachten hoe ernstig de schade is in aanloop naar het NK tijdrijden in Nunspeet en het NK op de weg in Sittard-Geleen. Daarna richt hij zich, zoals hij zegt, op de Ronde van Oostenrijk.

