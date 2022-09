Nederlandse dames na Mixed Relay: “Ze klapte vol op haar stuur, zo de dranghekken in…”

Op voorhand kon er niet veel mis gaan voor Nederland. De Mixed Relay zou een zekere medaille opleveren, maar het werd ‘slechts’ een vijfde plek én een heel naar verhaal. Bauke Mollema kreeg bij de mannen al snel af te rekenen met pech en tot overmaat van ramp kwam Annemiek van Vleuten vlak na de start keihard ten val. Bij Sporza likken de Nederlandse vrouwen de wonden. “Het was een heel harde klap”, zucht Riejanne Markus.

De startrenster zag wel dat Ellen van Dijk zich nog knap kon rechthouden. “Ik ben nog ergens overheen gereden. Waarover precies weet ik niet, hopelijk niet over Annemiek”, zegt de laatste. “Het leek voor mij alsof ze door haar versnelling heen trapte, dat de ketting oversloeg. Ze klapte vol op haar stuur, zo de dranghekken in… Ik moest mezelf daarna echt even resetten, want ik dacht dat het voorbij was. Tot ik besefte dat Riejanne en ik de tijdrit nog wel moesten afwerken.”

De twee maakten er een koppeltijdrit van, nadat Mathieu van der Poel en Daan Hoole dat ook al moesten doen bij de mannen. “We hoorden al snel dat de jongens pech hadden gehad, een kleine domper”, vertelt Markus. “Wij moesten dat goedmaken en zeiden tegen elkaar: ‘We gaan zo hard mogelijk rijden en dan zien we wel waar het schip strandt’. Maar toen ging het ook bij ons mis, bij de start. Na de reset hebben we het beste eruit gehaald wat we in ons hadden.”

Uiteindelijk leverde dat een vijfde plek op, op 52 seconden van winnaar Zwitserland en op veertien tellen van het brons van Australië. Knap van Van Dijk en Markus, want na de mannen was de achterstand op de Zwitsers al veertig seconden. Met z’n tweeën verloren ze dus slechts twaalf tellen. “Het eerste wat ik aan de verzorger vroeg, was hoe het met Annemiek was”, maakt Van Dijk haar prioriteiten duidelijk. “Dat weten we alleen nog niet, hopelijk gaat het goed met haar.”

Intussen is duidelijk dat een aangeslagen Van Vleuten op weg is naar het ziekenhuis voor röntgenfoto’s. Vooral haar rechterelleboog en arm baren haar zorgen. Volgens de winnares van de Giro d’Italia, de Tour de France én de Vuelta a España van dit jaar, ontplofte haar voorband. “Gelukkig hebben we alle pech in één keer”, hoopt Markus. “En hebben we alles gehad voor de rest van de week.” Ook Mathieu van der Poel reageerde al op het pechverhaal van de Nederlandse Mixed Relay-ploeg.