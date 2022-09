Annemiek van Vleuten onderweg naar ziekenhuis: “Mijn voorband ontplofte”

Annemiek van Vleuten is onderweg naar het ziekenhuis om röntgenfoto’s te laten maken. De Nederlandse kwam eerder vandaag hard ten val in de gemengde ploegentijdrit. Ze vreest voor een blessure aan haar rechter arm en elleboog.

Via Twitter voor heeft ze een eerste reactie gegeven op haar bizarre val. “Ik ben onderweg naar het ziekenhuis om röntgenfoto’s te laten maken van mijn rechterzijde. Alles is gekneusd en ik maak mij voornamelijk zorgen om mijn rechter arm en elleboog. Mijn voorband ontplofte en daardoor kwam ik ten val.”

Voor de camera van de NOS heeft iets meer tekst en uitleg gegeven. “Ik kan niet geloven wat hier gebeurde”, betreurt Van Vleuten zichtbaar geëmotioneerd. “Vooral mijn ellebogen voelen niet goed. Mijn hele zijkant is gebutst. Ik heb heel veel pijn, we gaan naar het ziekenhuis om een foto te maken.”

Zorgen voor zaterdag

De valpartij zorgt voor een groot vraagteken voor de wegwedstrijd van zaterdag. “Ineens lag ik op de grond… Ik maak mij zorgen voor zaterdag. Hier zit je niet op de wachten. Ik heb gewoon pijn.”



On my way to the hospital for x rays of my right side. All bruised and especially worried about my right elbow/arm. My front tire exploded and I crashed.

— Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) September 21, 2022