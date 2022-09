Mathieu van der Poel: “Alles wat mis kon gaan, ging mis”

De Mixed Relay is voor Nederland uitgedraaid op een totale deceptie. Nadat Bauke Mollema bij de mannen al vroeg moest afhaken met kettingproblemen, kwam Annemiek van Vleuten bij de vrouwen vlak na de start zwaar ten val. “Alles wat mis kon gaan, ging mis”, vat Mathieu van der Poel het samen.

Bauke Mollema, Daan Hoole en Mathieu van der Poel waren erop gebrand om een toptijd te realiseren, maar de Nederlandse ploeg kreeg al snel een fikse tegenvaller te verwerken. Mollema viel na enkele kilometers weg met kettingproblemen en dus moesten Van der Poel en Hoole het met z’n tweeën zien te rooien richting de eerste passage aan de finish. Ze verloren aanzienlijk veel tijd in de eerste 14,1 kilometer.

“We hebben nog geprobeerd om er het beste van te maken. Ik heb de inspanning kunnen doen die ik voor ogen had, maar al bij al is het een slechte dag”, laat Van der Poel weten in gesprek met de NOS. “Het scheelt wel veel of je met twee of drie renners zo’n tijdrit afwerkt. Niet alleen qua beurten, maar je zit met drie man ook een stuk langer in het wiel om het herstellen. Andere landen staan hier ook met drie toptijdrijders aan de start. Dat is dan niet meer goed te maken.”

“Jammer, we hadden een ploeg om mee te doen voor de medailles”

Niet veel later was het laatste restje Nederlandse hoop helemaal vervlogen, aangezien Annemiek van Vleuten bij de start zwaar ten val kwam. Riejanne Markus en Ellen van Dijk moesten door, maar de wereldtitel zat er al niet meer in. “Ik hoop dat Annemiek niet te gekwetst is, het zag er namelijk uit als een lelijke valpartij. Dat vat de dag ook wel een beetje samen. Het is jammer, want we hadden een ploeg om toch zeker mee te doen voor de medailles. Niks aan te doen”, besluit MVDP.