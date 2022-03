Milaan-San Remo: krijgen we een grote one man show of wachten we op de Poggio?

Podcast

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast staat één vraag centraal: wie wint Milaan-San Remo? Youri IJnsen en Maxim Horssels delen hun favorieten en bespreken daarnaast de beste transfers van afgelopen winter.

Dat La Primavera een koers is om naar uit te kijken moge duidelijk zijn. Deze week kruipen de mannen achter de microfoon om te vertellen waarom zij reikhalzend uitkijken naar het eerste monument op de wielerkalender. Kunnen we ons opmaken voor een one man show van Tadej Pogačar, of troept alles na de Poggio samen en schiet The PocketRocket Caleb Ewan naar winst? En nee, we vergeten ook Wout van Aert niet.

Daarnaast komt Youri weer met een aantal interessante outsiders voor ieders wielerpoule én maken de mannen weer een balans op: ze nemen de transfers van afgelopen winter onder de loep en daaruit komen een aantal opvallende zaken naar voren. Wie is voor jou dé transfer tot op heden?

Disclaimer Mathieu van der Poel WielerFlits neemt haar podcast op donderdag aan het begin van de middag op. Tussen het moment van de opname en publicatie, zat er nog bijzonder veel nieuws. Zo moest titelverdediger Jasper Stuyven ziek forfait geven; hij is vervangen door Mads Pedersen. Nog groter nieuws: Mathieu van der Poel maakt mogelijk – geheel onverwacht – zijn comeback tijdens La Primavera. Omdat dit op het moment van publiceren nog onduidelijk was, had speculeren in de podcast geen zin.

