Zieke Stuyven verdedigt titel in Milaan-San Remo niet, Pedersen toch van de partij

Jasper Stuyven kan zijn titel in Milaan-San Remo niet verdedigen. De Belgische klassiekerspecialist is ziek. Trek-Segafredo heeft wel een sterke vervanger opgeroepen voor Stuyven: Mads Pedersen gooit op het laatste moment zijn programma om en zal zaterdag toch deelnemen aan de Italiaanse klassieker.

Stuyven baalt als een stekker dat hij er zaterdag niet bij kan zijn. “Ziek worden in deze tijd van het jaar is een grote teleurstelling. Natuurlijk was ik opgewonden om met nummer 1 op mijn rug te koersen, nadat ik vorig jaar mijn eerste monument wist te winnen. Ik dacht dat ik veilig door Parijs-Nice was gekomen, maar daar heb ik natuurlijk iets opgepikt. Voor mij ligt de focus nu op gezond worden voor de aankomende kasseiklassiekers.”

Trek-Segafredo zal het komend weekend dus moeten doen zonder de titelverdediger, maar zal zaterdag alsnog met winstambities van start gaan. Mads Pedersen zal nu namelijk alsnog zijn opwachting maken in Milaan-San Remo. De wereldkampioen van Harrogate start als een van de topfavorieten, aangezien hij dit seizoen uitstekend op dreef is.

Pedersen als nieuwe kopman

Pedersen heeft momenteel veertien koersdagen op zijn teller staan dit seizoen. Pedersen won twee keer in die veertien koersdagen, hij eindigde vier keer als tweede, twee keer als vijfde en een keer als negende. Het is duidelijk dat de renner van Trek-Segafredo in een zeer sterke vorm verkeert. “Zoals ik eerder al aangaf, was het niet mijn intentie om deel te nemen aan Milaan-San Remo. Soms moet je je plannen echter wijzigen.”

“Het is voor Jasper natuurlijk ontzettend jammer dat hij niet de kans krijgt om zijn titel te verdedigen, maar we zullen ons best doen om voor de tweede opeenvolgende keer te winnen.”