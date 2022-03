Milaan-San Remo Quiz: Speel mee en maak kans op mooie prijzen

Het is de week van La Primavera, oftewel… Milaan-San Remo! Zaterdag gaan we in de Italiaanse voorjaarsklassieker op zoek naar een opvolger voor Jasper Stuyven. Wat weet jij van Milaan-San Remo? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 20 maart 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3 exemplaren van het boek Julian Alaphilippe – Regenboog

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Milaan-San Remo Quiz 2022 De hoeveelste editie staat in 2022 op het programma? Wie won de eerste Milaan-San Remo in 1907? Liefst 51 keer was een Italiaan de beste in Milaan-San Remo. Hoe vaak won een Belg tot nu toe? Drie keer won een Nederlander Milaan-San Remo. Arie den Hartog was de eerste, Hennie Kuiper de laatste. Welke naam ontbreekt nog? De recordhouder wat betreft het aantal zeges in San Remo is natuurlijk Eddy Merckx. Hoe vaak won hij deze klassieker? Tussen 1999 en 2005 was er ook een Milaan-San Remo voor vrouwen. Hoe heette die koers? In 2013 kreeg een ijskoude sneeuweditie van Milaan-San Remo een verrassende winnaar. Wie? Hoe vaak werd Tom Boonen de winnaar van Milaan-San Remo? Wat was bijzonder aan de edities van Milaan-San Remo 2013, 2014 en 2015? In 2020 kreeg Milaan-San Remo door de coronacrisis een andere plek op de kalender. In welke maand werd La Primavera toen verreden? Hint: Wout van Aert won. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.