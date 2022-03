Maakt Mathieu van der Poel zaterdag al verrassende comeback in Milaan-San Remo?

Mathieu van der Poel staat mogelijk zaterdag aan het vertrek van Milaan-San Remo. Volgens verschillende Vlaamse media keert de Nederlander iets eerder dan gepland terug in competitie. Bij zijn ploeg Alpecin-Fenix zouden er een aantal zieken zijn, waardoor Van der Poel als vervanger is opgeroepen. WielerFlits heeft inmiddels van bronnen rondom Mathieu van der Poel gehoord dat de ploeg de optie om ‘MVDP’ in Milaan-San Remo te laten starten serieus overweegt, maar dat het nog geen bevestiging richting de organisatie heeft gegeven.

Van der Poel kampte de voorbije maanden met een hardnekkige rugblessure. Zijn veldritwinter telde slechts twee wedstrijden. Daarna volgde een lange rustperiode zonder fiets. Pas eind januari kon hij de training weer hervatte.

Begin februari vertrok hij naar het Spaanse Denia voor een trainingskamp die hij grotendeels solo afwerkte.Aanvankelijk zou de 27-jarige kopman pas in de Wielerweek van Coppi en Bartali (22 tot en met 26 maart) in het peloton terugkeren om wat koersritme op te doen in functie van de kassei- en of heuvelklassiekers. Die comeback lijkt nu enigszins verrassend al aanstaande zaterdag te zien.

De grote vraag is nu met welke ambities hij aan het vertrek zal staan van La Primavera. De bijna driehonderd kilometer lange koers is niet de meest optimale wedstrijd om na maanden afwezigheid de competitie te hervatten. Al regent het afzeggingen van topfavorieten, wat wellicht toch wat kansen schept. Vandaag werkte Van der Poel nog een training af van 151 kilometer, waarvan een deel achter de motor om de snelheid in de koers te simuleren.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix wil het nieuws voorlopig nog niet bevestigen.



