Merijn Zeeman over gewijzigd Tour-plan Jumbo-Visma: “Dauphiné en Zwitserland geen meetmomenten”

Interview

Met het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland staan deze twee weken de belangrijkste voorbereidingskoersen op de Tour de France 2022 op het programma. Jumbo-Visma had al zes namen op papier voor de Franse grote ronde, maar onlangs kwam naar voren dat voor de laatste vijf plekken acht renners in aanmerking komen. “Waarvan die zes namen nog altijd een heel grote kans maken”, vertelt sportief directeur Merijn Zeeman aan WielerFlits. Alleen Wout van Aert, Primož Roglič en Jonas Vingegaard zijn zeker.

Na een tweede plek voor Primož Roglič in 2020 en diezelfde plaats voor Jonas Vingegaard vorig jaar, mikt Jumbo-Visma opnieuw op de eindzege. “Er staan elf renners op onze lijst”, verduidelijkt Zeeman. “Zij zijn zich allemaal op de Ronde van Frankrijk aan het voorbereiden. Als je naar de laatste jaren kijkt, is er altijd wel een renner uitgevallen na de Dauphiné of in Zwitserland. Denk aan 2020, toen we Mike Teunissen vlak voor de Tour verloren. Amund Grøndahl Jansen werd toen op het laatste moment opgeroepen. Maar hij had bij lange na niet dezelfde voorbereiding gedaan als de overige zeven. Dat risico nemen we niet meer.”

Jumbo-Visma maakt na de Ronde van Zwitserland de balans op. “Er zal nog iemand ziek zijn, er valt er nog eentje – al hopen we uiteraard van niet. In die gevallen moet de vervanger klaar zijn. Daarbij komt dat er een heel specifiek Tourparcours is, waar een goed uitgebalanceerd team heel belangrijk is. We gaan op grote hoogte klimmen, maar er wachten ook kasseien en een lange eerste week. Er zijn veel verschillende kwaliteiten uit ons team nodig om daar door te komen. Die afweging zijn wij nu met z’n allen aan het maken. Na Zwitserland kijken we wie er gezond zijn en wie er beschikbaar zijn, als alles verlopen is hoe wij het zouden willen.”

Keuze gemaakt vanwege corona

Op basis daarvan zal de ploeg knopen doorhakken. “De zes namen die we aan het begin van het seizoen gecommuniceerd hebben (Wout van Aert, Rohan Dennis, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Primož Roglič en Jonas Vingegaard, red.), die maken een heel grote kans. Máár: daar zetten we nog andere mannen bij. Dat doen we mede door onze ervaringen van dit jaar. Gijs Leemreize reed een fantastische Giro d’Italia, maar zijn voorbereiding was niet goed. Zes dagen voor de start van de Giro kregen wij namelijk het bericht dat Chris Harper positief testte op corona. Dat is precies een reden waarom wij nu onze opties open houden.”

Zeeman onderstreept dat de maatschappij corona misschien alweer halfvergeten is, maar dat wielerteams er nog altijd mee af te rekenen krijgen. “Als je besmet bent, is het niet zo dat je daar zo maar klaar mee bent. Sommigen hebben alleen een snotneus, maar anderen zijn er nog altijd echt ziek van. Als dat je overkomt, kun je gewoon een streep zetten door de Tour. Je kunt dan geen topprestatie meer leveren. Dat gebeurt nog steeds. Je leest het niet allemaal meer in het nieuws, maar wij hebben nog altijd te maken met coronabesmettingen tussen onze renners. Daarom moeten we voorbereid zijn om last minute te schakelen.”

Knoop doorhakken na Zwitserland

Naast de eerdergenoemde namen gaat het om Tiesj Benoot, Robert Gesink, Christophe Laporte, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck. Krijgen zij de komende twee weken de kans om zich te laten zien en zo hun selectie af te dwingen? “Nee, absoluut niet”, weerspreekt Zeeman. “Deze beide wedstrijden rijden we in functie van de Tour. We kijken naar hoe wij verwachten dat onze vorm zich ontwikkelt tijdens drie weken Tour de France. Daarbij is het natuurlijk ons doel om in de laatste week goed te zijn. Dan zijn de Dauphiné en Zwitserland geen meetmomenten om te laten zien dat je beter bent dan een ander.”

“We zijn onderweg naar onze topvorm”, gaat hij verder. “We kijken niet alleen naar uitslagen. Door alle data weten we wat onze renners potentieel kunnen, hoe ver ze daar nu vandaan zitten en of we het vertrouwen hebben dat zij hun absolute topniveau kunnen halen zoals wij het benaderen. Na Zwitserland pakken we alle gegevens erbij. We kijken dan hoe iedereen er fysiek en mentaal voor staat en hoe de groep het beste bij elkaar past met de verschillende karakters. Maar ook welke taken vraagt deze Tour? Voor een heel groot deel hebben we dat goed in het hoofd, maar we willen wel voorbereid zijn op alle mogelijke scenario’s.”

De definitieve selectie maakt Jumbo-Visma anderhalve week voor de Tour de France bekend. Alle elf renners bereiden zich voor alsof ze komende maand de Tour moeten rijden, met volle overtuiging. Het Nederlandse WorldTeam wil daarin geen concessies doen, om te voorkomen dat er door omstandigheden mogelijk een renner opgesteld is die slechts voor 99% voorbereid is. Klassementskopmannen Primož Roglič en Jonas Vingegaard zijn in ieder geval weer volledig fit en belastbaar na hun blessures in april. Zij staan op dit moment derde en vierde in klassement van het Critérium du Dauphiné. Dit weekend volgen twee bergritten.

Jumbo-Visma voor de Tour de France 2022

Wout van Aert

Primož Roglič

Jonas Vingegaard

Voor de overige vijf plekken komen in aanmerking:

Tiesj Benoot

Rohan Dennis

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Christophe Laporte

Mike Teunissen

Nathan Van Hooydonck

