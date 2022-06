Kruijswijk, Kuss en Dennis nog niet zeker van plekje in Tourploeg Jumbo-Visma

Alleen Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Wout van Aert zijn zeker van een plekje in de Tourploeg van Jumbo-Visma. Op de ploegenpresentatie in januari liet de ploeg nog weten dat ook Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en Rohan Dennis gegarandeerd geselecteerd zouden worden voor La Grand Boucle, maar daar wordt nu op teruggekomen. “We willen nog wat meer opties openhouden”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman tegen het Algemeen Dagblad.

“We hebben de afgelopen maanden heel gedetailleerd naar het parcours gekeken en moeten komen tot de beste samenstelling”, legt Zeeman uit. Heeft de eerste week van de Tour, waarin ook een kasseienrit zit, gevolgen voor de verhouding tussen klimmers en renners met andere kwaliteiten? “Dat zou inderdaad kunnen, maar we willen ook dat er een brede groep klaar is om van start te gaan in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. We hebben ook nog steeds met corona te maken. Op het laatste moment kunnen jongens wegvallen, ook vanwege valpartijen en blessures. Daar moeten we klaar voor zijn.’’

Acht renners maken nog kans om Roglic, Vingegaard en Van Aert te vergezellen in de Tourploeg. Het gaat, naast Kruijswijk, Kuss en Dennis, om Mike Teunissen, Robert Gesink, Tiesj Benoot, Nathan van Hooydonck en Christophe Laporte. Vijf van hen zullen op vrijdag 1 juli aan de start staan in Kopenhagen.

“Al deze renners zijn klaar voor de Tour, maar helaas moeten we sommigen teleurstellen. Dat is hard, maar ook topsport. Het is tegelijkertijd ook een logisch gevolg van de ontwikkeling binnen de ploeg. Het niveau is enorm hoog”, aldus Zeeman, die ook gevraagd wordt naar de reactie van Kruijswijk, Kuss en Dennis. “Aan hun voorbereiding verandert niets. De kans voor die acht renners is nog steeds groot dat ze gaan. Ook aan hen is uitgelegd dat we een zo breed mogelijke groep willen hebben die klaar is om te presteren. Een plekje in de Tour is heel duur.”