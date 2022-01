Jumbo-Visma heeft al zes namen op papier voor Tour de France

Zes renners van Jumbo-Visma zijn al zeker van een plekje in de selectie voor de Tour de France. Daarbij zitten met Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Wout van Aert drie kopmannen. Dat heeft de Nederlandse ploeg bekendgemaakt in de livestream die werd uitgezonden door WielerFlits.

Roglič en Vingegaard gaan in de Ronde van Frankrijk voor een goed eindklassement. De Sloveen hoopt na drie eindzeges op rij in de Vuelta ook in de Tour het eindklassement te winnen. Vorig jaar moest hij vroeg opgeven na een valpartij, waarna Vingegaard het kopmanschap overnam en verrassend tweede werd achter Tadej Pogačar. In 2022 trekken ze samen op.

Wout van Aert heeft van de Tour de France eveneens een hoofddoel gemaakt. De regerende Belgische kampioen op de weg en in het veld, die vorig jaar nog drie etappes wist te winnen, zet in op de groene trui. Over zijn ondersteuning in de vlakkere etappes is nog niet veel bekend. Wel zal Van Aert zijn missie voor groen combineren met het steunen van de klassementskopmannen. De afgelopen jaren bewees hij ook in de bergen van waarde te kunnen zijn.

“De droom van de groene trui leeft wel, maar ik hoop ook deel uit te maken van het team als we de Tour kunnen winnen”, vertelt Van Aert. “Daar wil ik bij zijn. Ik heb er al deel van mogen zijn. Het is een nieuwe uitdaging dit jaar om nog beter te doen. Ik heb ook bewezen dat ik een teamplayer kan zijn en succes kan behalen. Dat ga ik ook in 2022 proberen te combineren.”

Ook Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en nieuwkomer Rohan Dennis zijn al zeker van een plek in de Tourploeg van Jumbo-Visma. Kruijswijk werd zelf derde in de Tour van 2019, maar weet dat Roglič en Vingegaard hoger staan in de pikorde. Kuss is al jaren een vaste helper in het hooggebergte en wist vorig jaar, toen hij de vrijheid kreeg, zelf een rit te winnen in Andorra. Dennis weet ook hoe het is om als helper te koersen. In 2020 loodste hij Tao Geoghegan Hart naar de eindzege in de Giro, toen nog in dienst van INEOS Grenadiers.

‘Pogačar is de grote favoriet’

“De koers kan verschillende kanten op gaan”, houdt Roglič zich op de vlakte over de aankomende Tour de France. “We beginnen nu met de voorbereidingen en zo maak ik me klaar voor het seizoen. Met de ploeg gaan we de beste tactiek uitkiezen.”

Grischa Niermann is als ploegleider verantwoordelijk voor de tactiek. “Het is een voordeel dat we drie renners hebben die op het podium geëindigd zijn. We moeten goede tactische beslissingen nemen, ook van tevoren al. We kijken daar nu al naar. Tadej Pogačar is de grote favoriet, maar we gaan hem natuurlijk proberen te verslaan als ploeg. We denken daarbij aan alle mogelijk scenario’s.”

Welke renners de andere twee plekken innemen in de achtkoppige selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Frankrijk, is nog niet bekend. Voor coureurs als Mike Teunissen, Robert Gesink, Christophe Laporte en Tiesj Benoot is er dus nog onzekerheid.

Voorlopige selectie Jumbo-Visma voor de Tour de France 2022 (1-24 juli)

Wout van Aert

Rohan Dennis

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Primož Roglič

Jonas Vingegaard

Twee plekken moeten nog ingevuld worden