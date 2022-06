Steven Kruijswijk maakt zich niet veel zorgen om zijn Tourselectie

Video

Het was even schrikken bij Jumbo-Visma. Liefst drie van hun renners kwamen eind mei met een coronabesmetting uit de Ronde van Noorwegen. Mike Teunissen, Timo Roosen en Nathan van Hooydonck moesten afrekenen met het virus, dat heel wat renners in de Tour of Norway velde.

Bij Jumbo-Visma vroeg men zich direct af wat dit zou betekenen met het oog op de Tour de France wanneer de ploeg in het Critérium du Dauphiné of in de Tour de Suisse met zoveel positieve gevallen te maken kreeg. Daarom werd direct besloten om de Tour-selectie zo breed mogelijk te houden.

Op de ploegenpresentatie in januari in het Spaanse Alicante liet de ploeg nog weten dat ook Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en Rohan Dennis gegarandeerd geselecteerd zouden worden voor La Grand Boucle, maar daar is het team eind mei op teruggekomen.

“We hebben dit jaar gezien dat we op een dun koortje balanceren. Qua blessures en coronabesmettingen is het geregeld voor bepaalde wedstrijden voorgekomen dat we niet de selectie konden opstellen die we voor ogen hadden. Daarom is het belangrijk om de selectie breder te hebben, zodat iedereen optimaal is voorbereid wanneer er nog een of meerdere renners zouden wegvallen”, vertelde ploegleider Grischa Niermann aan WielerFlits voor de start van de vijfde rit.

Goede vorm

Niermann is tevreden over het niveau dat de renners in de Dauphiné laten zien: “Iedereen maakt een sterke indruk en lijkt op weg te zijn naar de goede vorm voor de Tour. Ook Kruijswijk heeft zich in de eerste dagen al sterk getoond. Als hij dit vormpeil handhaaft dan hoeft hij zich geen zorgen te maken.”

Meer zorgen zijn er rond Mike Teunissen. Nadat hij de ZLM Tour nog moest missen door zijn blessure, opgelopen tijdens een val in de slotrit van de Ronde van Noorwegen, hoopt Niermann dat hij wel op tijd fit is om komend weekeinde van start te gaan in de Ronde van Zwitserland.

Ook Steven Kruijswijk kijkt optimistisch vooruit. In de eerste dagen van de Dauphiné maakte hij in de trein van Wout van Aert op de klimmetjes van de Auvergne een sterke indruk. “Ik ben goed van de hoogtestage op Sierra Nevada teruggekomen. Ik ben tevreden over hoe mijn vormpeil nu is”, vertelde de geboren Brabander in Thizy-les-Bourgs.

Dat zijn naam vorige week binnen Jumbo-Visma van de zekerheden voor de komende Tour werd geschrapt, deed hem niet zo veel. “Ik ga er zelf vanuit dat ik er in de Tour bij zal zijn. Vooralsnog maak ik me daar niet veel zorgen om. De ploeg maakt de uiteindelijke beslissing. Het is aan mij om deze week te laten zien dat ik de conditie heb om mee te gaan naar de Tour. Daar wil ik in dienst van de ploeg rijden.”

Maar moet jij je dan nog bewijzen in deze Dauphiné?

“Nee, ik denk dat dit niet de insteek van de ploeg is. Ze weten wat ze aan mij hebben en ze weten ook dat ik in een wedstrijd groei. We zijn deze Dauphiné ingegaan om het eindklassement met Primož Roglič en zoveel mogelijk ritten met Wout van Aert te winnen. Na deze ronde zullen we wel zien wie er aangewezen gaan worden voor de Tour. Maar wat ik al zeg, ik maak me niet zoveel zorgen dat ik er in juli niet bij ben.”

Keek je dan niet vreemd op toen de ploeg met dit bericht naar buiten kwam?

“Voor mij verandert daardoor niet veel. De ploeg maakt uiteindelijk de selectie, maar er is ook aangegeven dat de voorbereiding voor iedereen hetzelfde blijft. Als er niks gebeurt zal er aan de oorspronkelijke selectie ook niet veel veranderen.”

Wat kunnen we van jou verwachten in de laatste drie ritten van deze Dauphiné in de Alpen?

“Deze ronde is natuurlijk ook een voorbereiding op de Tour. We rijden samen met Primož en Jonas die voor het klassement gaan, terwijl we met Wout nog een uitdaging voor de ritzeges hebben. Dit is een goede generale richting de Tour.”

We vergeten af en toe dat het nog maar drie jaar geleden is dat jij als derde eindigde in de Tour en op het podium in Parijs stond.

“De tijd gaat snel en er is ondertussen veel gebeurd. Voor mij is het te hopen dat ik het niveau van 2019 weer haal. Ik denk dat ik hier dicht tegen aan zit. Met renners als Primož, Jonas en Wout in de ploeg weet je dat je rol wat anders wordt. Ik hoop me wel positief te onderscheiden het komende weekeinde in deze Dauphiné. En zeker ook in de zwaardere etappes in de Tour. Daar zal ik mijn beste niveau moeten laten zien.”