woensdag 20 september 2023 om 18:16

Max van der Meulen weg bij Team dsm-firmenich voor profavontuur bij Bahrain Victorious

Max van der Meulen vertrekt na een seizoen bij Team dsm-firmenich om prof te worden bij Bahrain Victorious. De 19-jarige Nederlander maakt vanaf 2025 deel uit van het WorldTeam, maar zal eerst nog een jaar rijpen bij de opleidingsploeg CT Friuli die verbonden is aan Bahrain Victorious.

Van der Meulen was de afgelopen jaren een van de beste junioren in het circuit en was daarom erg begeerd. Van Willebrord Wil Vooruit stapte hij daardoor over naar de U23-ploeg van Team dsm-firmenich. Daar wist hij dit jaar onder meer zesde te worden in Parijs-Roubaix voor beloften en vijftiende in de Volta Limburg Classic.

Na een seizoen vertrekt hij alweer bij de Nederlandse ploeg. “Ik wil ze bedanken voor de opleiding die zij mij gegeven hebben tot nu toe”, zegt Van der Meulen. “Maar ik ben extreem benieuwd naar de kans om mij de komende jaren bij Bahrain Victorious verder te ontwikkelen. Ik kijk uit naar mijn eerste jaar bij CT Friuli, waar ik mijn laatste stappen zal zetten, voordat mijn levenslange droom uitkomen. Namelijk het worden van prof, bij Bahrain Victorious.”

Omdat het voor Van der Meulen zijn eerste profcontract is, moet Bahrain Victorious hem voor minstens twee jaar (tot eind 2026) vastleggen. Bij het WorldTeam uit het Midden-Oosten is hij pas de derde Nederlander, na Wout Poels (2020-heden) en Kevin Inkelaar (2020-2021).

Begin 2023 sprak WielerFlits met Max van der Meulen over zijn ontwikkeling bij (toen nog) Team DSM: