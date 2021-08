Maurice Ballerstedt verlaat Jumbo-Visma Development voor Alpecin-Fenix

Maurice Ballerstedt maakt volgend jaar zijn profdebuut bij Alpecin-Fenix, vertrouwen meerdere bronnen WielerFlits toe. De 20-jarige Duitser genoot zijn opleiding de voorbije twee seizoenen bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Daar kreeg hij ook een nieuw voorstel, maar dat legde hij naast zich neer ten voordele van het Belgische ProTeam.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Ballerstedt staat te boek als een allrounder. Hij gaat goed omhoog, heeft na een lastige koers een ferm sprintje in de benen en hij kan goed alleen rijden. In 2018 en 2019 liet hij daardoor mooie resultaten zien bij de junioren. Zo werd hij onder meer tweede op het EK op de weg en in Eschborn-Frankfurt U19, terwijl hij ook het podium haalde in UCI Nation’s Cup U19-rittenkoersen LVM Trofeo Saarland (derde) en de Vredeskoers (tweede).

In het shirt van Jumbo-Visma Development liet hij ook een aantal belovende resultaten zien. Zo werd hij in 2020 tweede op het Bergkampioenschap van Duitsland en eindige hij onlangs op het Duits kampioenschap tijdrijden voor beloften ook als tweede achter zijn huidige ploeggenoot Michel Heßmann. Die laatste maakt komend jaar de overstap naar het WorldTour-team van Jumbo-Visma. Beiden wonnen afgelopen weekend nog de ploegentijdrit in Kreiz Breizh (UCI 2.2).

Tweede aanwinst

Voor Alpecin-Fenix is de komst van Ballerstedt de tweede bij ons bekende inkomende transfer. Eerder zette ook het Italiaanse talent Stefano Oldani zijn krabbel onder een contract bij de ploeg van kopmannen Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen. Daartegenover staat vooralsnog het vertrek van ervaren mannen Otto Vergaerde en Louis Vervaeke. De eerste trekt naar Trek-Segafredo, de laatste stapt over naar wat in 2022 Quick-Step-Alpha Vinyl zal heten.