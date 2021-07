Otto Vergaerde op weg naar Trek-Segafredo

Otto Vergaerde rijdt volgend jaar voor Trek-Segafredo. De 26-jarige Oost-Vlaming herontdekte zichzelf bij Alepcin-Fenix, het team waarvoor hij de laatste drie jaar uitkwam, en kiest nu dus voor een overstap naar de Worldtour.

Vergaerde begon zijn profcarrière bij Sport Vlaanderen-Baloise. Na drie jaar maakte hij de overstap naar Veranda’s Willems-Crelan, maar toen de ploeg overgenomen werd door Nick Nuyens, bleek daar geen plaats meer voor de Gentenaar. Gelukkig vond Vergaerde onderdak bij WSA Pushbikers, een Oostenrijkse niet-professioneel continentale ploeg.

Na een jaartje in volledige anonimiteit kreeg hij een nieuwe kans bij Corendon-Circus, intussen Alpecin-Fenix, en greep die met beide handen. Vergaerde ontpopte er zich tot een prima knecht in functie van Mathieu van der Poel en kreeg een contractverlenging tot eind dit jaar. Dit seizoen miste hij maar nét de Tourselectie. Vergaerde lag in balans met Petr Vakoc, maar de broers Roodhooft gaven voorrang aan de Tsjech.

Nu zet Vergaerde dus de stap naar de WorldTour. Dat werd aan WielerFlits bevestigd. Bij Trek-Segafredo zal hij onder meer stadsgenoot Edward Theuns en Milaan-San Remo-winnaar Jasper Stuyven terugvinden.