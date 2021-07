Louis Vervaeke ruilt Alpecin-Fenix voor Deceuninck-Quick-Step

Remco Evenepoel krijgt in 2022 een extra landgenoot in steun. Patrick Lefevere haalt Louis Vervaeke aan boord. De 27-jarige klimmer reed zich tijdens de voorbije Ronde van Italië in de kijker. Volgens onze bronnen ligt een contract van twee jaar klaar.

Vervaeke werd als jongere een van de grootste talenten in het klimwerk gezien. Hij won onder meer etappes in de Ronde van de Toekoms en de Tour de l’Isard, dé referentiewedstrijden in het beloftencircuit. Eenmaal als prof ging het de Oost-Vlaming echter minder voor de wind.

Na een paar verloren jaren bij Lotto Soudal hoopte Vervaeke zich in 2018 te herlanceren bij Team Sunweb, maar ook dat werd een tegenvaller. Uiteindelijk kwam hij op zijn pootjes terecht bij Alpecin-Fenix. Zo reed hij een voortreffelijke Ronde van Italië, met onder meer een 4e plaats op Sestola een een 20ste in het eindklassement.

Verwacht wordt dat Vervaeke, die momenteel in de Ronde van Wallonië aan de slag is, bij Quick-Step-Alpha Vinyl in dienst van Remco Evenepoel zal gaan rijden. Hij ondertekent er een overeenkomst voor twee jaar.