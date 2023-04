Mathieu van der Poel slaat Wereldbeker mountainbike in Nové Mesto over

Mathieu van der Poel maakt komende maand niet zijn opwachting in de Wereldbeker van Nové Město na Moravě. Aanvankelijk was de 28-jarige Nederlander voorzien in Tsjechië, maar hij kiest voor een langere rustperiode na een intensief blok van het WK veldrijden tot en met Parijs-Roubaix. Vanaf 21 mei werkt MVDP een hoogtestage af in het Franse La Plagne.

Het oorspronkelijke plan voor Van der Poel was om in mei twee Wereldbekers op de mountainbike te doen. Een gloednieuwe in Valkenburg en daarna het inmiddels voor hem bekende interval-parcours in Nové Město na Moravě. De Wereldbeker in Limburg was een primeur, maar de organisatie aldaar juichte te vroeg. Het kreeg de benodigde vergunningen niet rond, waarna de Wereldbeker-manche kwam te vervallen.

Een hard gelag voor de organisatie in het Duitse Albstadt, normaal de eerste manche van het seizoen. Zij waren verbolgen over het feit dat de UCI koos voor een gloednieuwe wedstrijd in Valkenburg, die uiteindelijk dus niet doorgaat. Dat heeft er ook mede voor gezorgd dat Van der Poel niet voor slechts één Wereldbeker op de mountainbike stapt. Bondscoach Gerben de Knegt bevestigt aan WielerFlits dat MVDP niet meegaat naar Tsjechië.

De kopman van Alpecin-Deceuninck begint na een rustperiode aan zijn opbouw naar de Tour de France. Hij zal tussen een hoogtestage en de grootste rittenkoers van het jaar normaal gezien alleen de Ronde van Zwitserland rijden. Of hij afreist naar Sittard-Geleen voor het NK op de weg eind juni, is niet duidelijk. Zijn eerste wedstrijden op de mountainbike volgen pas ná het WK op de weg op zondag 6 augustus in het Schotse Glasgow.

