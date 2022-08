Valkenburg huisvest eerste Wereldbeker mountainbike 2023

De UCI heeft de Wereldbeker-kalender 2023 voor het mountainbiken gepresenteerd. Opvallend: de eerste manche van het belangrijkste MTB-klassement is in Nederland. Valkenburg maakt haar debuut als toneel van de Wereldbeker. Het vervangt het Duitse Albstadt, dat niet terugkeert als Wereldbeker. Valkenburg is zelfs de opener van de olympische cross country-manches.

Een Wereldbeker in Nederland is een mooie opsteker voor de sport in eigen land. Mathieu van der Poel en Milan Vader waren tot dit jaar vaste klanten in de top-10 van de Wereldbekers. Bij de vrouwen geldt datzelfde voor Anne Tauber en Anne Terpstra. Sterker nog: die laatste boekte onlangs in Andorra nog een Wereldbeker-zege en gaat met nog één manche in het huidige seizoen te gaan, aan kop bij de vrouwen. Daarmee zou Terpstra geschiedenis schrijven; nog nooit won een Nederlandse de Wereldbeker.

Een weekend na de manche in Nederland, trekt het Wereldbeker-circus naar het vaste adres in Nové Město na Moravě (Tsjechië). In juni staan er vervolgens nog eens drie Wereldbekers op de rol in – eveneens bestaande manches – Lenzerheide (Zwitserland), Leogang (Oostenrijk) en Val di Sole (Italië). In augustus vervolgen de mountainbikers hun competitie na het WK in Glasgow (onderdeel van het Super WK) met een bezoek aan Vallnord in Andorra. Daarna volgt een manche in Frankrijk, al is de locatie nog niet bekend.

Franse locatie nog onbekend

Dat zouden verschillende plaatsen kunnen zijn. Méribel en La Bresse huisvestten in het verleden al Wereldbekers, net als Les Gets. Daar is over twee weken ook het WK mountainbike. Ook zou het kunnen dat Elancourt in 2023 deel uitmaakt van het Wereldbeker-programma. Dat is een heuvel ten westen van Parijs, waar in 2024 de Olympische Spelen zullen plaatsvinden. Op het parcours in Elancourt staan dan de cross country-wedstrijden op het programma. Vaak is er in aanloop naar de Spelen een Test Event, zoals ook in Tokio zo was.

Het mountainbike-seizoen komt volgend jaar pas begin oktober ten einde. Het Amerikaanse Snowshoe en Mont-Sainte-Anne in Canada houden dan de laatste twee manches. Ter vergelijking: Die beide manches vonden dit seizoen in respectievelijk eind juli en begin augustus plaats. Op 4 september organiseert Val di Sole de laatste manche van het huidige seizoen, een week na het WK in Les Gets. Wat ook opvallend is naast het ontbreken van Albstadt, is dat er geen Zuid-Amerikaanse Wereldbeker is. In Pétropolis (Brazilië) waren nog grote massa’s fans te zien.

Wereldbeker-kalender mountainbiken 2023

05-05 > 07-05: Short Track & Cross Country (Valkenburg)

02-05 > 14-05: Short Track & Cross Country (Nové Město na Moravě)

09-06 > 11-06: Short Track & Cross Country (Lenzerheide)

15-06 > 18-06: Short Track & Cross Country (Leogang)

30-06 > 02-07: Short Track & Cross Country (Val di Sole)

data n.n.b: WK mountainbike, Cross Country (Tweed Valley, Glentress (Schotland))

23-08 > 27-08: Short Track & Cross Country (Vallnord)

07-07 > 19-07: Short Track & Cross Country (locatie n.n.b.)

28-09 > 01-10: Short Track & Cross Country (Snowshoe)

06-10 > 08-10: Short Track & Cross Country (Mont-Sainte-Anne)