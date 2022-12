Wereldbeker mountainbike toch niet naar Valkenburg in 2023

In augustus werd Valkenburg nog aangekondigd als startlocatie van de Wereldbeker mountainbike in het seizoen 2023, maar nu is de Nederlandse manche verdwenen uit de definitieve UCI-kalender. De Wereldbeker cross country gaat nu van start in het Tsjechische Nové Mĕsto Na Moravĕ.

Aanvankelijk was het plan om de World Cup 2023 in het weekend van 5-7 mei te organiseren in Valkenburg, maar dat hele weekend is geschrapt uit de planning. De reden laat de UCI niet weten. Dat betekent wel dat een week later, van 12-14 mei, de eerste wereldbekerwedstrijden op de olympische cross country (XCO) en cross country short track (XCC) verreden zullen worden in Tsjechië.

Aan de rest van de MTB-kalender is verder weinig veranderd. De precieze locatie voor de zesde manche in Frankrijk was bijvoorbeeld nog niet bekend, maar dat is Les Gets geworden in de Haute-Savoie. Daar is een hele week uitgetrokken om naast de cross country en short track ook downhill-, cross country marathon-, enduro- en E-enduro-wedstrijden af te werken.

De andere bekende manches in Lenzerheide, Leogang, Val di Sole, Andorra, Snowshoe en Mont-Sainte-Anne blijven behouden in het schema.

Kalender Wereldbeker mountainbiken 2023

05-05 > 07-05: Short Track & Cross Country (Valkenburg)

12-05 > 14-05: Short Track & Cross Country (Nové Město na Moravě)

09-06 > 11-06: Short Track & Cross Country (Lenzerheide)

15-06 > 18-06: Short Track & Cross Country (Leogang)

30-06 > 02-07: Short Track & Cross Country (Val di Sole)

08-08 > 12-08: WK mountainbike, Cross Country (Tweed Valley, Glentress, Schotland)

25-08 > 27-08: Short Track & Cross Country (Pal Arinsal, Grandvalira)

07-08 > 17-08: Short Track & Cross Country (Les Gets, Châtel, Morzine)

28-09 > 01-10: Short Track & Cross Country (Snowshoe)

06-10 > 08-10: Short Track & Cross Country (Mont-Sainte-Anne)