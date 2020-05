Mathieu van der Poel over veldrijden: “Zal altijd meer dan tien crossen per seizoen willen rijden” vrijdag 15 mei 2020 om 15:30

Mathieu van der Poel ziet het niet zitten om het veldrijden aan de kant te schuiven en slechts incidenteel een cross te rijden in een winter. De huidige wereldkampioen laat in WielerFlits Update weten dat hij het veldrijden serieus blijft benaderen. “Ik zal altijd minimaal tien tot vijftien crossen per seizoen willen rijden, anders vind ik het die periode niet waard”, vertelde hij.

“Ik heb bij de ploeg aangegeven dat ik het niet zie zitten om maar vijf crossen in een winter te rijden. Dat lijkt mij te weinig, dat vind ik het niet waard”, aldus de kopman van Alpecin-Fenix. Toch zal hij in de winter van 2020-2021 minder in actie komen in het veld, mede door het verplaatste wegseizoen. “Mijn crosswinter gaat heel beperkt worden. Dat was al het geval, maar nu is het nog iets minder.”

“Laat ons hopen dat het lukt om alle grote crossen te organiseren. Maar het zal redelijk beperkt zijn en dan ga ik toewerken naar het WK”, aldus Van der Poel, die zegt waarschijnlijk pas in december het veldrijden weer op te pakken.

Bekijk hier het fragment waarin Van der Poel praat over zijn toekomst in het veldrijden



Volle focus op WK veldrijden

Aangezien Parijs-Roubaix (gepland voor 25 oktober) een van de grote doelen van Van der Poel is dit najaar, is de kans klein dat de wereldkampioen in actie komt in de Koppenbergcross op 31 oktober. “Ik denk het niet”, zegt hij na lang twijfelen. “Het wordt, als alles doorgaat, een ongelooflijk drukke periode met wedstrijden. Je moet dan een heel goed plan maken om te zorgen dat je op het WK top bent, voor de rest valt er niets meer te winnen of te verdedigen.”

“Ik heb ook wel ondervonden dat het moeilijker is om na een wegperiode terug in de cross je weg te vinden”, blikt Van der Poel terug op afgelopen seizoen. “Dat ging niet slecht, maar iedereen heeft wel gezien dat ik pas tegen de kerstperiode en het WK pas de vorm haalde die ik wilde halen.”

‘Wout en ik zeggen de cross niet voor altijd gedag’

Van der Poel trekt het zich niet aan dat veel druk op hem en Wout van Aert wordt gelegd als het gaat om de toekomst van het veldrijden. Bijvoorbeeld omdat beide toppers komende winter een groot deel van het seizoen links laten liggen. “Ik denk dat Wout en ik de cross gedragen hebben na de periode-Nys-Albert. Iedereen vreesde dat het volk zou wegtrekken uit de cross, maar je ziet dat we het tegendeel bewezen hebben”, legt Van der Poel uit.

“Zdenek Stybar deed dat ook in die periode. Wij kunnen er ook niets aan doen dat we onze pijlen ergens anders op richten. Het is wel leuk dat we allebei blijven crossen, we zeggen het niet voor altijd gedag. Dat wil zeggen dat de sport ons nauw aan het hart ligt.”

