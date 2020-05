Mathieu van der Poel blijft tot Olympische Spelen 2024 mountainbiken Door Maxim Horssels & Youri IJnsen, dinsdag 12 mei 2020 om 20:10

Mathieu van der Poel blijft ook na de Olympische Spelen van komend jaar actief op de mountainbike. De 25-jarige veelvraat was nochtans voornemens om na Tokio het mountainbiken te laten voor wat het was. Daar komt hij nu op terug, vertelt hij in de nieuwe WielerFlits Update.

Het grootste doel van Mathieu van der Poel in het sportjaar 2020 was een gouden medaille behalen op de Olympische Spelen in het mountainbiken. Daarna was het plan dat hij de mountainbike-sport zou laten vallen. De coronacrisis strooide roet in het eten; het evenement is verplaatst naar 2021. Dus schuiven ook de plannen van Van der Poel op. Meer zelfs, hij doet er na Tokio nog drie jaar bij! “Samen met mijn ploeg Alpecin-Fenix heb ik besloten om de unieke combinatie te blijven doen tot de Spelen in Parijs (2024, red.)”. Zodoende hoopt MVDP zijn missie om in drie disciplines de wereldtitel te pakken, te kunnen volbrengen.

