Mathieu van der Poel lonkt ook naar Luik en Lombardije in druk najaar donderdag 14 mei 2020 om 09:44

Mathieu van der Poel gaat dit najaar mogelijk ook Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije rijden. Aanvankelijk stonden die monumenten niet op zijn programma voor 2020, maar vanwege de kalenderwijziging door het coronavirus ziet de kopman van Alpecin-Fenix kans die toch te rijden. Dat zei hij in WielerFlits Update.

“In grote lijnen weet ik mijn wegprogramma”, zegt Van der Poel, al houdt hij een slag om de arm vanwege de onzekere periode. Afgelopen week zat hij met de ploegleiding om te praten over dit najaar. “We hebben een planning gemaakt en ik hoop het van harte, maar durf het niet met zekerheid te zeggen.”

Luik en Lombardije in zicht

“Ik heb nergens keuzes moeten maken”, erkent hij. “Ik heb heel snel beslist wat ik wel wil rijden en wat niet. Ik sta open voor alles. Het zijn bizarre tijden en ik had graag de Tour de France gereden, voor mijzelf maar nog liever voor mijn sponsors. Ik heb dat ook duidelijk gemaakt.” Een wildcard voor de Tour de France of de Vuelta a España bleef uit, waardoor Alpecin-Fenix zich volledig kan richten op de klassieke koersen.

“De zekerheden zijn Strade Bianche en Milaan-San Remo, daarna zullen het de grote klassiekers zijn waaronder zeker de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Waalse klassiekers zijn nog een klein vraagteken, maar daar sta ik ook voor open”, zegt Van der Poel. “Ik denk bijvoorbeeld aan een Luik-Bastenaken-Luik, dat is een klassieker die nog niet in mijn hoofd speelde voor het seizoen maar die nu wel in het zicht komt. De optie van Lombardije hebben we ook besproken, als dat kan dan wil ik dat zeker proberen.”

Tirreno-Adriatico

Omdat Alpecin-Fenix de Tour de France niet zal rijden, kan de ploeg mogelijk Tirreno-Adriatico rijden begin september. Toch ziet Van der Poel dat niet direct zitten. “We spelen met de gedachte dat als er iets gebeurt in de Tirreno, dat je er dan wel vast zit. En dan kan je geen enkele klassieker rijden”, doelt hij op een mogelijke quarantaine-periode in Italië. “Dat zijn heel moeilijke afwegingen die je moet maken. Het wordt in dat opzicht een bijzonder jaar.”

