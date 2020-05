WielerFlits Update met Mathieu van der Poel woensdag 13 mei 2020 om 12:20

Nu de alternatieve wedstrijdkalender bekend is, kunnen heel wat wegwielrenners beginnen te puzzelen met het samenstellen van hun wedstrijdprogramma. Maar wat als je ook rekening moet houden met de nieuwe moutainbike- en veldritkalender? Dat dilemma heeft Mathieu van der Poel.

Voor ons aanleiding om hem uit te nodigen voor een interview. In de WielerFlits Update spreken we uitgebreid met hem over zijn plannen en ambities voor 2020 en de komende jaren.

In de video onthult hij tevens een opvallende koerswijziging: Mathieu van der Poel blijft ook na de Olympische Spelen van Tokio actief op de mountainbike. De 25-jarige veelvraat was nochtans voornemens om na Tokio het mountainbiken te laten voor wat het was. Daar komt hij nu op terug.

In de WielerFlits Update spreken we ook met hem over zijn crosswinter, zijn gewenste debuut in een grote ronde en waarom hij voorlopig nog geen WorldTour-status hoeft.