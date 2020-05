Dit is de nieuwe wedstrijdkalender dinsdag 5 mei 2020 om 16:04

De UCI heeft zojuist de aangepaste wedstrijdkalender voor 2020 officieel bekendgemaakt. Bekijk hieronder welke wedstrijden een nieuwe datum hebben gekregen.

1 augustus: Strade Bianche

5-9 augustus: Ronde van Polen

8 augustus: Milaan-San Remo

12-16 augustus: Critérium du Dauphiné

16 augustus: Prudential RideLondon-Surrey Classic

25 augustus: Bretagne Classic – Ouest-France

29 augustus- 20 september : Tour de France

7-14 september: Tirreno-Adriatico

11 september: Grand Prix Cycliste de Québec

13 september: Grand Prix Cycliste de Montréal

20-27 september: WK wielrennen

29 september – 3 oktober: BinckBank Tour

30 september: Waalse Pijl

3-25 oktober: Giro d’Italia

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

11 oktober: Gent-Wevelgem

14 oktober: Dwars Door Vlaanderen

15-20 oktober: Gree – Tour of Guangxi

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober – 8 november: Vuelta a España

21 oktober: Driedaagse Brugge-De Panne

25 oktober: Paris-Roubaix

31 oktober: Ronde van Lombardije

Of de wedstrijden daadwerkelijk kunnen doorgaan is afhankelijk van de coronamaatregel, die per land verschillen.