Mark Cavendish: “Misschien zeven of acht sprintkansen in de Tour”

Mark Cavendish ziet flink wat kansen voor de sprinters in het parcours van de Tour de France 2023. De Britse sprinter gaf die analyse na afloop van de presentatie van het Tourparcours in Parijs. “Dat is veel”, aldus Cavendish tegen Cyclingnews.

Dat het rittenschema ook veel bergetappes kent, vindt de 34-voudig Tourritwinnaar niet heel verrassend. “De Tour de France is altijd zwaar, toch? Het blijft de Tour. De start in het Baskenland zal de zwaarste worden die ik gezien heb in mijn carrière. Maar dat is heel spannend en het wordt een grote show, denk ik. Het zal ervoor zorgen dat de klassementsrenners al vroeg de koers gaan bepalen”, denkt Cavendish.

Wilfried Peeters, de laatste jaren ploegleider van Cav bij Quick-Step-Alpha Vinyl, ziet maar drie of vier sprintkansen in dit parcours. Cavendish zelf is wat optimistischer. “Als de sprinters de bergen weten te overleven, hebben ze volop mogelijkheden voor pure massasprints. Er zijn aardig wat aankomsten op boulevards, met een lange laatste rechte lijn”, kijkt hij vooruit. “Misschien zijn er zeven of acht kansen. Dat is veel, dus er zijn echt kansen voor de sprinters.”

Cavendish wilde in Parijs niet praten over de laatste ontwikkelingen rond B&B Hotels-KTM. De Britse kampioen is akkoord met het Franse ProTeam voor 2023, maar manager Jérôme Pineau heeft problemen om de inschrijving bij de UCI rond te krijgen. Naar verluidt zijn er problemen met toekomstige sponsoren.