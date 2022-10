Wilfried Peeters verwacht weinig sprints in Tour: “Drie of vier zou al veel zijn”

Video

Op papier bevat de Tour de France 2023 acht vlakke etappes, maar Wilfried Peeters, ploegleider bij Quick-Step-Alpha Vinyl, verwacht dat de snelle mannen maar een enkele keer zullen strijden om de dagzege. “Drie of vier keer zou al veel zijn denk ik”, zei hij na afloop van de parcourspresentatie tegen WielerFlits.

“In het Baskenland heb je al heel lastige etappes, er komt steeds een klimmetje aan het einde”, legt Peeters uit. Dat betekent ook dat er mogelijk niet veel kansen komen voor Fabio Jakobsen. “Nee, vorig jaar waren er gelijk twee. En er gaan heel veel sprinters zijn bij een groep van tachtig of honderd man. Je moet direct in orde zijn in de eerste week en je moet een helling over kunnen. Dat hebben we deze winter ook al met hem besproken, dus we gaan daar zeker aan werken.”

Peeters zegt dat het nog afwachten is wat Quick-Step-Alpha Vinyl gaat doen met de verschillende kopmannen. “Ik denk dat we alle grote rondes naast elkaar moeten leggen, daarna kunnen we kijken wat we gaan doen met onze sprinters en klassementsrenners, zoals Evenepoel, Jakobsen en Merlier. Daar moet een goed evenwicht uitkomen.”

