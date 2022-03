Marion Sicot uiteindelijk vier jaar geschorst voor epo-gebruik

De Franse wielrenster Marion Sicot heeft van de Raad van State een langere schorsing opgelegd gekregen. Haar straf voor het gebruik van epo was aanvankelijk voor twee jaar opgelegd, maar is met nog eens twee jaar verlengd nadat de AFLD – het Franse antidopingagentschap – beroep had aangetekend.

Sicot is voor vier jaar geschorst door de Raad van State voor het injecteren van zichzelf met epo in 2019, meldt de Franse krant Ouest-France. Dat is twee jaar langer dan de schorsing die haar eerder werd opgelegd. De renster, die tot en met 2019 koerste voor Doltcini-Van Eyck Sport, mag nu tot maart 2024 niet in actie komen. Met deze uitspraak komt een einde aan een procedure die meer dan tweeënhalf jaar heeft geduurd.

Epo

De 29-jarige Française werd na het Frans kampioenschap van 2019 in La Haie-Fouassière betrapt op gebruik van epo. In eerste instantie bepleitte ze haar onschuld, maar uiteindelijk bekende ze online epo te hebben besteld. Volgens de renster zelf deed zij dat om haar toenmalige ploegleider Marc Bracke ‘een prestatie te tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aan de andere meisjes zou beschouwen’.

Sicot heeft bij het parket van Montargis een klacht tegen Bracke ingediend wegens seksuele intimidatie, een zaak die nog in onderzoek is. In juni 2021 schorste de UCI hem voor drie jaar, en vier maanden later werd een tuchtprocedure wegens ‘intimidatie’ tegen hem geopend wegens beschuldigingen van twee rensters.

Sicot beweert dat zij aan de kant is gezet nadat zij in het voorjaar van 2019 had geweigerd om Bracke foto’s van haar in haar ondergoed te sturen, zoals hij haar meermaals had gevraagd. De leden van de sanctiecommissie van de AFLD, een onafhankelijk orgaan van de AFLD, hadden de theorie van seksuele intimidatie gevolgd om een lagere straf dan normaal op te leggen.

‘Deze omstandigheden kunnen epo niet rechtvaardigen’

De AFLD, die om een schorsing van vier jaar had gevraagd, was tegen deze beslissing om een schorsing van twee jaar op te leggen, in beroep gegaan bij de Raad van State, die haar nu in het gelijk heeft gesteld. “De schorsing van vier jaar komt overeen met de schorsing waarin de Wereldantidopingcode en de Sportcode normaal gesproken voorzien voor elke atleet die opzettelijk epo heeft gebruikt.”

Met betrekking tot het geval van seksuele intimidatie waarvan Sicot beweert het slachtoffer te zijn, vindt de AFLD dat deze ‘omstandigheden, hoe betreurenswaardig ook, het gebruik van epo niet kunnen rechtvaardigen’. “Indien bijzondere omstandigheden in aanmerking kunnen worden genomen, moet het verband tussen deze omstandigheden en de dopingpraktijken worden aangetoond: de Raad van State heeft geoordeeld dat dit niet het geval was.”