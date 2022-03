Marianne Vos wil Fem van Empel als ploeggenote bij Jumbo-Visma

De vrouwenploeg van Jumbo-Visma wil zich versterken met multitalent Fem van Empel, vertrouwen meerdere bronnen WielerFlits toe. We kennen de 19-jarige Noord-Brabantse uiteraard als veldrijdster, maar ze is ook actief in het mountainbiken en op de weg. Afgelopen winter won ze twee Wereldbekers bij de elites: die in Flamanville en de sneeuwcross in Val di Sole. In Italië profiteerde ze van een fout van Marianne Vos, die zich hardmaakt voor de komst van haar jonge provinciegenote.

Van Empel werd in 2021 ook al wereldkampioene veldrijden bij de beloften vrouwen; afgelopen januari werd ze na Puck Pieterse en Shirin van Anrooij derde. Het toptalent sloot de winter af als de nummer vier van de wereld bij de elites. Mensen uit de omgeving van Van Empel laten doorschemeren dat zij zelf ook graag de overstap naar Jumbo-Visma zou willen maken. De Nederlandse ploeg toonde ook eind 2020 al interesse, toen het team nog vorm moest krijgen. Van Empel koos toen voor een profcontract bij haar huidige ploeg. Marianne Vos heeft tijdens het WK veldrijden bij Van Empel aangegeven haar graag bij Jumbo-Visma in de ploeg te hebben.

Mettepenningen: “Contract dient gerespecteerd te worden”

De Nederlandse rijdt nu in dienst bij Pauwels Sauzen-Bingoal, waar ze nog een doorlopende verbintenis heeft tot het einde van 2022 met een clausule op verlenging voor een extra seizoen. Teammanager Jurgen Mettepenningen weet van de interesse van Jumbo-Visma, maar hij is niet van plan om zijn paradepaardje zomaar te laten gaan. “Fem heeft een geldige overeenkomst bij Pauwels Sauzen-Bingoal dewelke dient gerespecteerd te worden. Meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen”, laat hij aan WielerFlits weten. De transfer is dus geen 1-2-3-tje.

Contractregels conform de UCI De Belgische crossploeg heeft bovendien een speciale status. Pauwels Sauzen-Bingoal is geen wegploeg, maar een UCI Cyclocross Pro Team. In de UCI Regulations is niets over een tussentijdse transfer van een voltijds crossploeg naar een WorldTour-team opgenomen. Wel over de transfers tussen twee UCI Cyclocross Pro Teams. Voor renners met een doorlopend contract is er een tussentijds transferwindow van 15 maart tot 15 april. Datzelfde window is er op de weg ook, maar voor Women’s WorldTour-teams ligt die van 1 juni tot 15 juli. Van Empel voor 1 juni overnemen, gaat dus niet. Thalita de Jong liep daar onlangs ook tegenaan. Volgens artikel 5.5.021 in de UCI Regulations over veldrijden kan een crosser of veldrijdster voor het aflopen van het huidige contract alleen vertrekken als de persoon in kwestie, de huidige ploeg en het nieuwe team tot een akkoord gekomen zijn. Daarna moet de UCI de tussentijdse transfer goedkeuren. Transfersommen zijn volgens datzelfde artikel niet toegestaan. Het lijkt er dus op dat Jumbo-Visma en Mettepenningen voor 15 juli overeenstemming moeten bereiken. Anders rijdt de 19-jarige Van Empel niet eerder dan in 2023 voor de Nederlandse wegploeg.

