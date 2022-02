Thalita de Jong stapt over naar Liv Racing Xstra

Thalita de Jong verbrak eerder deze week haar contract bij Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport en dat heeft alles te maken met een overgang naar een Women’s WorldTeam. Diverse bronnen laten aan WielerFlits weten dat het gaat om Liv Racing Xstra, de ploeg van Alison Jackson en Sabrina Stultiens. Voor hoe lang de wereldkampioene veldrijden 2016 heeft getekend, is niet bekend.

Voor de 28-jarige Noord-Brabantse is het een terugkeer op het oude nest, want de ploeg van teammanager Eric van den Boom is voortgekomen uit de Rabobank-ploeg die voorheen onder leiding stond van Koos Moerenhout. Tot en met 2016 stond De Jong daar onder contract. De in Bergen op Zoom geboren renster kende er op de weg haar grootste successen. Zo won ze in 2015 een rit in de Boels Rental Ladies Tour en een jaar later zegevierde ze in een etappe tijdens de Giro d’Italia voor vrouwen.

Daarna werd ze jarenlang geteisterd door blessures, maar in 2021 leek ze er dan toch eindelijk door te komen. Ze behaalde een aantal mooie ereplaatsen in zowel eendagsklassiekers als in rittenkoersen. Ook won ze voor het eerst in vijf jaar weer een UCI-koers tijdens de GP Beerens (1.2). De Jong zat in haar derde van in totaal vijf contract jaren bij Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport. Ze heeft een relatie met Davy Wijnant, oprichter van De Jongs oude ploeg. Hij vertrok er kort geleden ook.

Het is nog maar de vraag of De Jong de komende maanden mag uitkomen voor Liv Racing Xstra, want volgens de UCI-reglementen mag een Women’s WorldTeam op dit moment geen nieuwe rensters registreren. Het eerste moment dat dat weer zou mogen, is op 1 juni 2022.