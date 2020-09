Tour 2020: Driemaal is scheepsrecht voor Marc Hirschi in Sarran donderdag 10 september 2020 om 17:09

Marc Hirschi werd al eens tweede en derde in deze Tour de France, maar vandaag was het eindelijk raak voor de jonge Zwitser. De beloftevolle renner van Team Sunweb wist dit keer wel een succesvolle solo uit zijn benen te schudden, na een attractieve finale richting Sarran. Primož Roglič kende onderweg geen problemen en blijft leider.

Na twee sprintetappes ging de Tour de France vandaag verder met een overgangsetappe naar Sarran. Onderweg lagen vier beklimmingen, waarvan twee heuvels in de laatste vijftig kilometer. Het leek een uitgelezen kans voor de aanvallers, maar kregen ze ook de ruimte van het peloton? De renners kregen de langste etappe (218 kilometer) van deze Tour voorgeschoteld, meteen ook de enige rit van boven de tweehonderd kilometer.

Vier renners rijden weg na razendsnelle start

Plaatsvervangend Tourdirecteur François Lemarchand zwaaide om 12.00 uur met de vlag, voor heel wat renners het sein om in de aanval te gaan. Matteo Trentin, wereldkampioen Mads Pedersen en Thomas De Gendt bemoeiden zich met de eerste schermutselingen, net als Peter Sagan en Sam Bennett. De Slowaak en Ier zijn verwikkeld in een strijd om de groene trui en dus sprong Bennett telkens mee op het wiel van een aanvalslustige Sagan.

De eerste aanvallers slaagden er echter niet in om de goede vlucht op poten te zetten en moesten na tien kilometer koers lijdzaam toezien hoe vier renners wegreden. Imanol Erviti, Luis Léon Sánchez, Nils Politt en Max Walscheid wisten met bloed, zweet en tranen één minuut voorsprong bijeen te fietsen. In de achtergrond probeerden verschillende renners nog de oversteek te maken, twee tegenaanvallers wisten dit kunstje nog te flikken.

Asgreen en Burgaudeau sluiten aan, BORA-hansgrohe controleert

Kasper Asgreen en Mathieu Burgaudeau moesten zich binnenstebuiten keren om de aansluiting met de vier koplopers te vinden, wat uiteindelijk lukte met nog 154 kilometer te gaan. We reden dus met zes koplopers naar het eerste klimmetje van de dag, de Côte de Saint-Martin-Terressus van vierde categorie. De voorsprong bleef echter beperkt tot twee minuten, aangezien de mannen van BORA-hansgrohe op kop reden in het peloton.

Sagan leek, een dag na zijn declassering vanwege een veelbesproken sprint in Poitiers, met revanchegevoelens rond te koersen. De Slowaak liet zijn ploeggenoten dus het vuile werk opknappen, maar BORA-hansgrohe kreeg na verloop van tijd steun van de mannen van CCC. De Poolse formatie had met Greg Van Avermaet en Matteo Trentin twee kandidaat-winnaars in huis. De ploeg moest ondertussen wel afscheid nemen van Ilnur Zakarin, die te veel last had van een ribbreuk.

Een ode aan ‘PouPou’

Met nog 114 kilometer te gaan begonnen de zes vluchters aan de Côte de Saint-Martin-Terressus, één kilometer later raapte Burgaudeau het eerste bergpuntje van de dag op. De koplopers trokken vervolgens over glooiende wegen naar Saint-Léonard-de-Noblat, de stad van de vorig jaar overleden Raymond Poulidor. De inwoners van het bescheiden plaatsje hadden hun uiterste best gedaan om PouPou nog een keer in het zonnetje te zetten.

De renners reden onverstoorbaar verder richting de tweede klim van de dag (de Côte d’Eybouleuf van vierde categorie), met zijn top op 96 kilometer van de streep. Burgaudeau wist ook op deze bijna drie kilometer lange klim als eerste boven te komen, maar dit zette niet echt veel zoden aan de dijk. De koplopers leken een vogel voor de kat en dus besloot Nils Politt te demarreren uit de kopgroep. De lange Duitser werd echter meteen weer gecounterd.

Sprinters haken af, kopgroep spat uiteen

Door de versnelling van Politt was de samenwerking in de kopgroep wel een beetje zoek, waardoor het verschil met het peloton nog maar een halve minuut was met nog vijftig kilometer te fietsen. Vooraan probeerde Asgreen zijn medevluchters uit het wiel te kletsen, maar de ervaren Erviti bleek in staat om het gaatje te dichten en met de Deense kampioen rond te draaien. De twee aanvallers reden in een razende vaart naar de voet van de volgende klim.

In de grote groep nam de nervositeit ook toe in aanloop naar de Côte de la Croix du Pey (4,8 km aan 6%), achterin het peloton stond de deur wagenwijd open. Zo moesten snelle mannen als Pedersen, Caleb Ewan, Elia Viviani en groene trui Sam Bennett passen. Voor Sagan stond er nu veel op het spel, aangezien hij zijn achterstand in het puntenklassement kon verkleinen. De vroege vluchters werden op de Côte de la Croix du Pey ingerekend door enkele aanvallers.

Team Sunweb laat zich zien

Team Sunweb probeerde een putsch te plegen op de klim en gaf Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen de vrijheid om aan te vallen. Benoot en Kragh Andersen kregen niet veel later het gezelschap van Marc Soler, terwijl steeds meer renners probeerden weg te rijden uit de groep der favorieten. Soler bleek na een tegenvallende eerste Tourweek over goede benen te beschikken en ging er alleen vandoor, maar liet zich na het oprapen van de bergpunten weer inlopen door een groepje aanvallers.

Soler wist samen met Benoot, Kragh Andersen, Maximilian Schachmann, Marc Hirschi en Quentin Pacher de voorsprong uit te diepen tot driekwart minuut op een achtervolgende groep met daarin alle klassementsrenners en sterke klassiekerrenners als Greg Van Avermaet en Matteo Trentin. Alejandro Valverde kende enkele stressvolle momenten na materiaalpech, maar de Spanjaard wist op tijd weer zijn positie vooraan in te nemen.

Hirschi toont andermaal zijn klasse

Helemaal vooraan begonnen we met de kopgroep aan de laatste en zwaarste klim van de dag, de Suc au May (3,8 km aan 7,7%). Daar ontplofte de wedstrijd helemaal. Soler probeerde opnieuw weg te rijden bij zijn mede-aanvallers, maar werd onherroepelijk gecounterd door Hirschi. De zeer talentvolle Zwitser werd al eens tweede en derde in deze Ronde van Frankrijk en wilde vandaag eindelijk als eerste over de streep komen. Hij moest alleen nog wel bijna 30 kilometer afleggen.

Hirschi klom gezwind naar de top van de zeer steile en onregelmatige Suc au May, maar begon toch serieus af te zien richting de bergsprint. De Zwitser kreeg bovendien in zijn oortje te horen dat Julian Alaphilippe in de achtervolging was gegaan. De Fransman kon nog rekenen op een beresterke Dries Devenyns, die zich volledig leeg reed om het verschil te verkleinen. In dit groepje reden ook mannen als Jesús Herrada, Pierre Rolland en Pello Bilbao.

Driemaal is scheepsrecht voor Hirschi na knappe solo

Op de top van Suc au May was het verschil tussen de eenzame koploper en eerste achtervolgers Soler/Schachmann goed twintig seconden. De groep Alaphilippe/Devenyns volgde met nog 25 kilometer te gaan op driekwart minuut, de groep der favorieten (met een spartelende Sagan) kwam anderhalve minuut later boven. In die laatste groep besloot Jumbo-Visma het tempo te onderhouden en geen risico te nemen, de Nederlandse ploeg had geen interesse in de ritzege.

In de technische en verraderlijke afdaling van de Suc au May wist Hirschi alsmaar verder uit te lopen. De jonge renner van Team Sunweb liet zich opnieuw als een baksteen naar beneden vallen en de twee achtervolgers verloren steeds meer terrein. In de derde groep probeerde Alaphilippe het nog met een ultieme demarrage, maar de Franse springveer bleek niet sterk genoeg om nog helemaal naar voren te rijden.

Alaphilippe wist met zijn medevluchters nog wel Soler en Schachmann op te rapen, maar Hirschi terughalen bleek een brug te ver. De beloftenwereldkampioen van Innsbruck begon met driekwart minuut voorsprong aan de laatste tien kilometer en dat bleek genoeg om uit de greep te blijven van de eerste achtervolgers. Hirschi had uitgebreid de tijd om van zijn eerste Tour- en profzege te genieten. Pierre Rolland eindigde knap als tweede, voor Kragh Andersen.

Roglič blijft leider

Geletruidrager Roglič kwam samen met de overige klassementsrenners binnen op 2:33 van ritwinnaar Hirschi. In het klassement zijn er dan ook nauwelijks wijzigingen. Morgen staat opnieuw een zware etappe op het programma met finish op Le Puy Mary.