Manuela Fundación komt na mislukte overname Mitchelton-Scott met eigen team

Manuela Fundación zal in 2022 te zien zijn in het peloton. De Spaanse amateurploeg is bezig met het opzetten van een team met een continentale licentie. Vorig jaar speelde Manuela Fundación nog een opmerkelijke hoofdrol in de overnamesoap van Mitchelton-Scott, maar die deal ketste uiteindelijk af.

Op Facebook maakt Manuela Fundación bekend dat het een eigen continentale wielerploeg opzet. “Dit is de eerste stap naar de World Tour”, staat in het statement. “Vorig jaar zorgde de aankoop van Mitchelton-Scott alleen maar voor frustraties, en na verschillende gesprekken met andere teams besloot Francisco Huerta een eigen project te beginnen. Hij wil daarmee stap voor stap omhoog gaan.”

De leiding van het continentale team is in handen van Emilio Rodríguez, Fran Puñal, José Manuel Moreno en José Vicente Bonillo. Ook zijn enkele renners al bekend: Fran Casaus, Franklin Chacón en Yurgen Ramírez maken de overstap van de eigen amateurploeg van Manuela Fundación.

Manuela Fundación is een Spaanse non-profit organisatie geleid door zakenman Francisco Huertas en zijn vrouw Maria Angustias González. Wat weten we over Francisco Huertas en Manuela Fundación? WielerFlits maakte er een special over.