Deal tussen Mitchelton-Scott en Manuela Fundación is van de baan donderdag 18 juni 2020 om 15:57

De overname van Mitchelton-Scott door Manuela Fundación gaat helemaal niet door. “We voelden een sterke band met de heer Francisco Huertas en zijn stichting, maar we hebben besloten om de deal niet door te zetten”, zo vertelt GreenEdge Cycling-eigenaar Gerry Ryan.

Een week geleden leek het noodlijdende Mitchelton-Scott gered na het sluiten van een meerjarendeal met Manuela Fundación, een Spaanse non-profit organisatie geleid door zakenman Francisco Huertas en zijn vrouw Maria Angustias González. “Het is een ongelooflijke kans en een eer om deze overeenkomst te sluiten”, zo vertelde Huertas.

Ryan – die als ploegeigenaar van GreenEDGE Cycling ook manager is van Mitchelton-Scott – klonk aanvankelijk enthousiast, maar krabbelde deze week terug. Afgelopen woensdag liet hij weten dat de onderhandelingen nog niet voorbij waren. De ploeg was ook nog in gesprek met andere potentiële geldschieters. Nu gaat de overname dus helemaal niet door.

“We zullen de renners weer volledig betalen”

Dit betekent dat de gebroeders Adam en Simon Yates, Esteban Chaves maar ook Annemiek van Vleuten dit seizoen ‘gewoon’ blijven koersen in het tenue van Mitchelton-Scott. Sterker nog: de Australische formatie zal de renners en rensters vanaf augustus weer volledig betalen, als het seizoen weer begint, na een eerdere salarisverlaging van liefst 70%.

“We zullen dit ook blijven doen in 2021, als we tegelijkertijd op zoek gaan naar een nieuwe sponsor. We geloven in deze ploeg en we willen de renners en stafleden de komende periode zo goed mogelijk bijstaan. Het belooft een ontzettend druk seizoen te worden en we kunnen niet wachten om weer te koersen”, zo vertelt Ryan.

Garzelli, eerder vandaag: “Overeenkomst is op 5 juni ondertekend”

Eerder vandaag liet oud-prof Stefano Garzelli, die nauw betrokken was bij de onderhandelingen, nog een heel ander geluid horen. Volgens de Giro-winnaar van 2000 waren alle contracten over de overname van Mitchelton-Scott door Manuela Fundación al ondertekend. “Ik kan verzekeren dat de overeenkomst op 5 juni is ondertekend.”

“Het gaat om een afspraak met een bepaald bedrag dat betaald wordt en waarmee het team door kan gaan. We hebben ondertussen de kleuren van de vrachtwagens en de ploegauto’s al veranderd. We gaan koersen in de Vuelta a Burgos”, aldus Garzelli. De grote man achter Manuela Fundación, Francisco Hueras, heeft nog niet gereageerd.

Wat weten we over Francisco Huertas en Manuela Fundación?