Wat weten we over Francisco Huertas, de nieuwe sponsor van Mitchelton-Scott?

Team Manuela Fundación is per direct de nieuwe naam van Mitchelton-Scott. Manuela Fundación is een non-profitorganisatie uit Granada op naam van Francisco Huertas. Een onbekende naam, maar op de site van zijn foundation valt te lezen dat hij veel sportevenementen, sporters en goede doelen steunt. Wie is Francisco Huertas, de Spaanse investeerder waarover maar weinig informatie te vinden is? WielerFlits dook in het verleden van deze nog onbekende geldschieter.

Sponsoring Granada CF

Het oog valt direct op een investering die hij in 2008 deed bij voetbalclub Granada CF. De ploeg stond dat jaar op omvallen en Huertas besloot om met zijn bouwbedrijf Hufrago in te stappen om de ploeg te redden. Hij beloofde 1,2 miljoen te betalen en deed nog voor het contract inging een aanbetaling van 400.000 euro.

De overige 800.000 euro kwamen er echter nooit. Salarissen werden niet betaald en andere betalingen werden uitgesteld. Het bedrijf Hufrago zou de betalingen pas doen ‘als de liquiditeit het toelaat’, staat in archiefberichten van plaatselijke media te lezen. Uiteindelijk vertrok hij met stille trom.

In 2009 raakte Huertas met Hufrago twee keer in opspraak. Eerst bij een investerings- en bouwproject, waarbij werknemers een zakenpartner beschuldigden van wanbetalingen, wat dan weer zou komen doordat Huertas enkele orderbrieven niet betaalde maar retourneerde.

Later dat jaar bleek dat een beloofde schenking voor praalwagens tijdens de Driekoningenoptocht niet betaald waren, waardoor makers van de wagens in geldproblemen kwamen. De crisis in de bouw zou de reden zijn van de vertraagde betalingen. Sindsdien wordt Hufrago alleen nog genoemd als bedrijf waar Huertas eigenaar van ‘was’. Meer informatie of nieuwsberichten, bijvoorbeeld over hoe hij zijn vermogen heeft opgebouwd, zijn niet te vinden.

Investering Real Jaén loopt op niets uit

Een paar jaar terug, in 2017, was Francisco Huertas opnieuw in beeld om te investeren in een voetbalclub. Dit keer ging het om Real Jaén, een andere club in de regio Andalusië. Meerdere gesprekken werden gevoerd, maar de samenwerking kwam onder druk te staan toen supporters op social media kritiek uitten op de geschiedenis van Huertas’ bedrijf Hufrago. “Als ze mij niet willen, dan kom ik niet”, zou hij geroepen hebben.

Zijn tussenpersoon bij Real Jaén riep op tot kalmte, omdat Huertas zich herpakt zou hebben na de problemen met het bouwbedrijf. “Hij leidt een solide groep bedrijven en heeft een bewezen eigen vermogen”, werd gezegd. De investeringsplannen van Huertas bij Real Jaén kwamen uiteindelijk niet van de grond.

Oprichting Manuela Fundación

Eind 2018 stortte Francisco Huertas zich op de Manuela Fundación, een stichting die niet leunt op investeringen van derden, maar die volledig gefinancierd wordt door de oprichter zelf. De foundation is vernoemd naar Huertas’ vroeg overleden dochter Manuela, waar ook de vleugels in het logo vandaan komen. Begin 2019 werd een lokale wielerploeg opgericht op initiatief van voormalig amateur Emilio Rodríguez, die direct betrokken is bij het project.

De Manuela Fundación heeft ondertussen een wieleracademie met teams in verschillende leeftijdscategorieën, met nadruk op de beloftenploeg. De stichting steunt ook meerdere sportverenigingen en andere sporters uit de omgeving van Granada. Daarnaast doneert Huertas geld aan diverse goede doelen, staat te lezen op de eigen website. Zo deed hij een bijdrage aan een doel dat de strijd tegen borstkanker steunt en hebben meerdere scholen en kinderorganisaties donaties ontvangen.

Garzelli nauw betrokken, in beeld als manager

En nu, halverwege 2020 en midden in de coronacrisis, neemt Huertas met zijn Manuela Fundación de wielerploeg van Mitchelton-Scott over. Het gaat om een deal voor de lange termijn, die per direct in gaat. In gesprek met Cyclingnews laat sportief manager Emilio Rodríguez weten dat de onderhandelingen in mei begonnen en slechts twee weken geduurd hebben; de handtekeningen werden op 5 juni gezet. “Het doel is om het imago van de Manuela Fundación een boost te geven. Francisco heeft gekozen om dat met een WorldTour-ploeg te doen”, klinkt het.

Volgens meerdere bronnen heeft oud-Giro-winnaar Stefano Garzelli, een goede vriend van Huertas, een grote rol gespeeld bij de onderhandelingen. Garzelli staat ook op de nominatie om als manager aan de slag te gaan bij de WorldTour-ploeg. Hij zou er volgens Italiaanse media zelfs zijn baan als analist bij de RAI voor opgezegd hebben.

Niet lang geleden plaatste de Manuela Fundación op social media een foto van Huertas met Garzelli en de Spaanse oud-wielrenners José Manuel Moreno (winnaar olympisch goud op de kilometer tijdrit in Barcelona 1992, red.) en Manuel Calvente (met een verleden bij Team CSC en Agritubel, red.). Laatstgenoemde is al betrokken bij de U23-ploeg van Manuela Fundación. “Zij zullen Manuela’s vleugels dit jaar wereldwijd laten vliegen”, staat bij het bericht. Mogelijk krijgen de oud-renners allemaal een rol binnen de staf.

Spaanse licentie, basis naar Granada

Tegen het Spaanse IDEAL wil Manuela Fundación niet laten weten hoe groot het budget van de ploeg gaat zijn, maar er wordt gesproken over een investering van 20 miljoen euro. Volgens IDEAL heeft Huertas naast het hoofdsponsorschap ook GreenEDGE Cycling – het bedrijf achter Mitchelton-Scott – overgenomen (al wordt dat ook tegengesproken), waardoor het hoofdkantoor van de ploeg zich zal verplaatsen van Varese in Italië naar Granada. Rodríguez hint tegen Cyclingnews inderdaad op een toekomstige verplaatsing van de service course naar Andalusië, met Varese als tweede thuis.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat Adam Yates, Simon Yates, Annemiek van Vleuten en consorten het seizoen af zullen maken in het donkerblauw en roze van Team Manuela Fundación. De huidige structuur en de huidige selecties bij de mannen en de vrouwen blijven dit jaar nog intact. “Wat verandert zijn de tenues en de kleuren”, aldus Rodríguez. De licentie van de ploeg blijft dit seizoen nog Australisch, maar niet lang meer. “Het wordt een Spaans team en daar moeten we trots op zijn”, zegt de sportief manager. Op 1 juli wordt op een persconferentie meer bekend over de overname.