Baan- en wegrenner Sebastián Mora tekent bij conti-ploeg Manuela Fundación

Manuela Fundación, dat vorig jaar nog in de running was om Mitchelton-Scott over te nemen, heeft zich weten te versterken met niemand minder dan Sebastián Mora. De 33-jarige Spanjaard, al jaren een wereldtopper op de baan, komt over van WorldTour-formatie Movistar.

Mora, die in zijn carrière al zes keer Europees en één keer wereldkampioen werd op de baan, kreeg na twee seizoenen te horen dat er geen plek meer was bij Movistar. De ervaren Spanjaard heeft met Manuela Fundación nu een nieuwe werkgever gevonden. De ploeg heeft momenteel de beschikking over dertien renners. Ook Isaac Cantón, ex-Burgos-BH, komt vanaf dit jaar uit voor de formatie.

Over Manuela Fundación

De leiding van het continentale team is in handen van Emilio Rodríguez, Fran Puñal, José Manuel Moreno en José Vicente Bonillo. In de Clàssica CV in Valencia (23 januari 2022) maakt Manuela Fundación Continental haar debuut in een UCI-wedstrijd.

Manuela Fundación is een Spaanse non-profit organisatie geleid door zakenman Francisco Huertas en zijn vrouw Maria Angustias González. Wat we weten over Francisco Huertas en Manuela Fundación? WielerFlits maakte er een special over.