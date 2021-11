Manuela Fundación begint met elftal aan eerste jaar als conti-ploeg

Manuela Fundación was vorig nog in de running om Mitchelton-Scott over te nemen, maar nadat die deal afketste, heeft de Spaanse firma zelf een continentale ploeg uit de grond gestampt. Het team heeft elf renners en een kleurrijk tenue gepresenteerd.

Isaac Cantón was de afgelopen twee seizoenen nog prof bij Burgos-BH, maar hij vertrekt bij het team van Jetse Bol en Alex Molenaar voor een avontuur bij Manuela Fundación. Hij is de enige renner met profervaring in het elftal dat gepresenteerd is. Een aantal renners komt over van de amateurploeg die Manuela Fundación al had.

De leiding van het continentale team is in handen van Emilio Rodríguez, Fran Puñal, José Manuel Moreno en José Vicente Bonillo. In de Clàssica CV in Valencia (23 januari 2022) maakt Manuela Fundación Continental haar debuut in een UCI-wedstrijd.

Manuela Fundación is een Spaanse non-profit organisatie geleid door zakenman Francisco Huertas en zijn vrouw Maria Angustias González. Wat weten we over Francisco Huertas en Manuela Fundación? WielerFlits maakte er een special over.

𝗠𝗔𝗡𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗙𝗨𝗡𝗗𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 ya es equipo UCI

Debut:23/1/22 Clasica CV 1969

11 corredores iniciales

Vicente Hernaiz

Raúl Rota

Daniel Jiménez

Joan Bennassar

Miquel Valls

Fco Casaus

Eduardo Pérez

Erik Martorell

Isaac Cantón

Santiago Mesa

Franklin Chacón pic.twitter.com/1Tyj5acPoq — Manuela Fundación Sport Bike ♥️ (@manuelafbike) November 5, 2021