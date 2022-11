Conti-ploeg Manuela Fundación verdwijnt al na één jaar uit het peloton

Manuela Fundación, dat in 2020 nog in de running was om Mitchelton-Scott over te nemen, zal volgend jaar niet meer te zien zijn in het peloton. De Spaanse firma heeft na amper één jaar op het continentale niveau besloten om de stekker uit het project te trekken.

Manuela Fundación is een Spaanse non-profit organisatie geleid door zakenman Francisco Huertas en zijn vrouw Maria Angustias González. De organisatie wilde twee jaar geleden het toen nog noodlijdende Mitchelton-Scott overnemen, maar die veelbesproken deal ketste uiteindelijk af. De Spaanse firma besloot vervolgens zelf een continentale ploeg uit de grond te stampen. Het team presenteerde een selectie van elf renners en een kleurrijk tenue.

Financiële problemen

Het Spaanse avontuur heeft echter maar één jaar geduurd: Manuela Fundación moet zich vanwege financiële problemen terugtrekken uit de wielersport. “De ploeg gaat niet verder in 2023”, laat teammanager José Vicente Bonillo weinig aan de verbeelding over in gesprek met Ciclo21. “We hebben tot het einde gevochten om het team bij elkaar te houden, maar door de economische problemen kunnen we niet doorgaan op continentaal niveau.”

In maart begonnen de problemen en bleek de ploeg al niet meer in staat om de salarissen op te hoesten. Meerdere renners kozen vervolgens eieren voor hun geld en tekenden bij een andere werkgever. Manuela Fundación had dit jaar onder meer de inmiddels gestopte Isaac Cantón en baan- annex wegwielrenner Sebastián Mora onder contract staan.