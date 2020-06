‘Manuela Fundación biedt 10 miljoen voor licentie Mitchelton-Scott’ vrijdag 26 juni 2020 om 16:56

Manuela Fundación legt zich niet zomaar neer bij de ‘nee’ van Mitchelton-Scott-eigenaar Gerry Ryan. De Spaanse stichting van Francisco Huertas wil de ploeg per direct overnemen en biedt nu 10 miljoen euro voor de WorldTour-licentie, die op naam staat van het GreenEdge Cycling van Ryan. Dat meldt AS.

Huertas wist eerder al voor 20 miljoen euro het bedrijf New Global Cycling Services over te nemen van teammanager Shayne Bannan. Dat bedrijf regelt de hele structuur van Mitchelton-Scott. Zo zijn onder meer de rennerscontracten getekend bij Bannan. Alleen de WorldTour-licentie is nog niet in handen van Manuela Fundación.

Gerry Ryan besloot onlangs, als licentiehouder, de deal met de Spaanse stichting van tafel te vegen. Dit tot ergernis van de mensen achter Manuela Fundación, waaronder beoogd manager Stefano Garzelli. Hij beloofde dat de stichting zich niet neer zou leggen bij die beslissing.

Nu blijkt Manuela Fundación zich direct tot Gerry Ryan gericht te hebben om óók de WorldTour-licentie over te nemen. Eigenaar Huertas wil daar 10 miljoen euro voor betalen, om het team per direct over te nemen en er een Australisch-Spaanse ploeg van te maken. Op die manier wil de Spaanse investeerder voorkomen dat de zaak naar de rechter moet.

Of Gerry Ryan akkoord gaat met het bod op de WorldTour-licentie, is nog niet bekend.

Lees ook: Al het nieuws over ‘Manuela Fundación’ van de laatste weken

Lees ook: Wie is Francisco Huertas, de Spaanse investeerder die zo graag Mitchelton-Scott over wil nemen?