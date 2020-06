Manuela Fundación zit niet stil: “Shayne Bannan neemt de telefoon niet op” maandag 22 juni 2020 om 17:46

Manuela Fundación legt zich nog altijd niet neer bij het door Mitchelton-Scott verscheurde sponsor- en overnamecontract. Stefano Garzelli laat aan A la Cola del Peloton weten dat de Spaanse stichting er alles aan doet om eind juli gewoon in het peloton te verschijnen. Hij krijgt de belangrijke mensen achter Mitchelton-Scott, eigenaar Gerry Ryan en manager Shayne Bannan, niet te pakken.

Gerry Ryan is als eigenaar van GreenEdge Cycling de grote baas en de licentiehouder van Mitchelton-Scott. Hij liet vorige week weten dat de deal met Manuela Fundación toch niet doorging. Volgens Garzelli heeft Manuela Fundación ook niet met hem onderhandeld, maar met Shayne Bannan. Bannan is eigenaar van het bedrijf New Global Cycling Services en dát bedrijf heeft Manuela Fundación overgenomen, aldus Garzelli.

Geen contact

“Dat gaat om de contracten van de renners, de voertuigen en de gehele structuur van Mitchelton-Scott. Minus de licentie, die van meneer Gerry Ryan is”, aldus Garzelli, die als tussenpersoon de onderhandelingen voerde namens Manuela Fundación. “New Global Cycling Services is van ons, want dat contract is op 5 juni ondertekend. Maar sinds het nieuws hebben we Shayne Bannan niet gesproken, omdat hij de telefoon niet opneemt.”

“We willen dat de ploeg als Manuela Fundación deelneemt aan de Ronde van Burgos”, gaat de Italiaan verder. “We begrijpen niet waarom we ons moeten terugtrekken, als een contract getekend is dat zegt dat Francisco Huertas sinds 5 juni eigenaar is van de onderliggende vereniging. Ik heb bovendien al gesproken met enkele belangrijke aanwinsten voor volgend jaar.”

‘Nooit met Gerry Ryan gesproken’

Garzelli legt uit dat hij half mei benaderd werd om namens Manuela Fundación een wielerploeg te zoeken waar de stichting mogelijk in kon stappen. Hij kwam bij Mitchelton-Scott terecht. “Ze stelden voor om 2020 af te maken als sponsor en in 2021 de ploeg over te nemen. Daar is 25 dagen over onderhandeld. We bereikten daarna een overeenkomst met Shayne Bannan, teammanager en eigenaar van New Global Cycling Services, de vereniging waar alle renners onder contract staan.”

“We hebben met hem en ons tussenpersoon Álvaro Crespi het contract getekend”, vervolgt Garzelli. “We hebben nooit met Gerry Ryan gesproken, omdat Shayne Bannan de eigenaar van de ploegstructuur is. En hij is altijd de vertrouwenspersoon van Gerry Ryan geweest. Op het moment van tekenen waren wij ervan overtuigd dat alles in orde was. Gerry Ryan heeft zelfs in het persbericht gezegd dat hij blij was met de deal, maar na een paar dagen is hij van mening veranderd.”

UCI

Volgens Garzelli stuurt Manuela Fundación vandaag een uitleg aan de UCI over de huidige gang van zaken. De wielerunie weet van de sponsorplannen. “Het tenue is al goedgekeurd en zaterdag stuurde de UCI aan Mitchelton-Scott en Manuela Fundación een mail dat het truitje voor de Giro aangepast moet worden vanwege de roze schouders en mouwen. De UCI is zich dus bewust van de situatie”, geeft Garzelli aan.

